「Melody，好久不見」BTOB陸星材與任炫植同日退伍！陸星材狂發IG慶祝回歸

美聲男團BTOB成員中的陸星材以及任炫植，兩人都在休假不歸隊的狀態下直接於11月14日正式退伍了！尤其是陸星材實在難掩興奮之情，不忘在SNS特別向粉絲們問候，連發許多照片讓大家更感受到他的回歸。

歌手兼演員的陸星材，從10月17日的休假期間就開始在SNS上傳達自己的近況消息，不管是去看舞台劇演出或是與動物的合影，看起來休假生活也相當愜意，讓粉絲們替他開心，也期待他趕緊歸隊回到BTOB。他也在11月14日透過SNS寫下：「Melody（BTOB官方粉絲名）好久不見」並更新了自己的近況。

照片中陸星材還掛著粉絲們送的文字對聯，上面寫著：「我們星材回來了？！那我們現在沒有入伍的成員了！呼」表示BTOB成員中陸星材與任炫植應該是最後退伍歸隊的了，接下來的團體活動可望全員到齊了。陸星材看起來多了分成熟帥氣，也令人期待他之後的表現。而另一位成員炫植則是發出了封手寫信，也讓粉絲們知道他正式退伍了。

陸星材與任炫植所屬公司CUBE娛樂也對於兩位去年5月同日入伍現役陸軍，而因遵守國防部的防疫規定，在最後休假結束後不返回部隊直接退伍，在11月14日正式期滿為退伍日。陸星材也公開了自己在美容室的照片表示，一切都即將恢復日常，所以近日就即將重啟活動了嗎？期待中。



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