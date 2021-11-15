《全知干预视角》金信英4年前已经是粉丝，一番称赞把自己偶像Monika弄哭了XD

「成功的粉丝」金信英坦言，上一次这样追星还是H.O.T.张佑赫的时候~

Mnet《Street Woman Fighter》（下称：SWF）的舞者们知名度飙升后，受到韩国综艺界和广告界的青睐，曝光度也跟著飙升。舞者中人气很高的Monika和Lip J也通过MBC《全知干预视角》记录下两人10月14日的忙碌行程。



金信英在之前的节目中就说过，4年前就已经是Monika和Lip J的粉丝。当天两人出演电台节目《金信英的正午希望曲》，MC金信英早早去停车场迎接两人，在电梯开始吐露自己的饭心：「《SWF》看了大概有200遍，一直以来点了很多赞。」到了待机室，将自己的周边和亲笔信送给她们， 信中讲到：「平时都不怎么看重播的，但是死守首播了。」



金信英在《SWF》之前就看过battle影片，也知道她们只收金额5千韩元以内的礼物。当天还在《SWF》赛程中，金信英还通过个人SNS，为Monika和LIP J所在的舞队Prowdmon拉票。



Prowdmon在男女混舞任务编排了以旁白为主的舞蹈，风格过於独特而得分不高。金信英：「这场表演可以看100遍，在海外非常受到敬佩，在一分三十秒内展示了不一样的艺术。为什么没有理解这高水准表演，真的很伤心。」这些称赞和安慰的话语触动了Monika内心，激动得流泪不止，同时又觉得自己流泪丢脸，就变成边哭边笑。



在《全知干预视角》演播室，Monika说自己哭的原因：「我没有前辈，很久以来都没有可以示弱的对象，然后听到申英欧尼的称赞，还理解了我想表达的，第一次感受到被认可。」



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