《認識的哥哥》新成員李陳鎬大膽挑戰 EXO Xiumin！卻因為他回嗆的一句話嚇到連忙向粉絲們道歉

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，小編我看到《認哥》新成員李陳鎬滿滿的求生欲，冷靜回應的 Xiumin 也太帥氣了吧～！

JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》上週六播出的秋季慶典中，人氣偶像 EXO 成員 Xiumin 作為李壽根的朋友出演，當完兵後的他，感覺更年輕了是怎麼回事～。XD



而在遊戲對決中，進行了一對一的「如果遊戲」，攻擊方說出「如果發生什麼事的話」，守備方要無條件冷靜接受，才能夠防守成功，若無法接受對方提出的「如果…」就算輸！

《認識的哥哥》新加入的成員李陳鎬（喜劇人）也不是省油的燈，只用五秒的時間就打敗徐章焄，他說：「如果我在路上採到大便，可以做你的車嗎？」超愛乾淨的徐章焄瞬間認輸。



接著又自信滿滿的挑戰 Xiumin，李陳鎬率先攻擊道：「（如果）有網友說我跟你長得像，心情不錯吧！？」Xiumin 很冷靜的快速回應：「哦～，還不錯啊。」



一旁的人一直吐槽他說謊，簡直不像話，李陳鎬回覆說：「搜尋網路的時候意外看到，真的有人這樣說～。」徐章焄大聲喊說：「你瘋了吧！」



接著 Xiumin 成為攻擊方：「那如果…我們粉絲聽到這句話，心情會好嗎？」果不其然，李陳鎬迅速低頭道歉，直接認輸！XDDDD



▼EXO 的《Growl 咆哮》音樂一出，身為成員當然要站出來跳一下～！Ending 太帥了～。



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更多有趣的內容可以回看11月13日播出的這一期節目。

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