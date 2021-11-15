男爱豆的腰是勾魂的刀！每一个都扭到了迷妹们的心坎上XD

男爱豆们也都是「腰精」啊！

现代社会以瘦为美，蜂腰+马甲线更是所有女生毕生追求的目标。 然而K-POP界很多小鲜肉不费吹灰之力，天生就有比女生还纤细腰身，小编只想说：羡慕、嫉妒、恨！！！

李大辉

其实早在之前李大辉就曾在节目上被现场量过腰围，只有22英寸，约为56cm，甚至能被队友林煐岷的手轻松握住。 之前出席「2019 MGMA」演唱会时，李大辉在原本就纤细的腰上加上了一条腰封，再加上旁边其他队友的衬托，更显得他腰细。



이대휘 허리 뭔데... 안그래도 얇은 허리 묶어노니깐 더 얇아보여ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/CuTCXg5fnd — 하마하마콩솔 (@HAMAKONGSOL) October 18, 2020

Seventeen圆佑

一个因为细腰登上过热搜的男人！侧面看就像纸片一样，真的是2D男了，连大腿都超级纤细的大腿，真的甚至比一般女生都要细。 看得粉丝们心疼不已，都让他吃胖点啦！健康才是最重要的！！



진짜 원우 허리에 뭘 채우든 ... 필승이심 pic.twitter.com/zvDPhF2NPD — 러버 (@j1woolover) December 11, 2020

tmi 원우는 드콘에서 마이크밴드를 허리에 차지 않았다,, pic.twitter.com/czTZ3pbj6g — 앱노멀씬 / abnormal scene (@svt_scene17) May 19, 2019

NCT道英

道英一直给人干净瘦高的校草模样，腰也很细，其实身材了得，跳舞的时候就若隐若现的露出来最是诱人。



새삼 느끼는데 도영이 허리 진짜 얇아 pic.twitter.com/2ZBl9fPd2S — 도뮤 (@DodosDelivery) November 6, 2021

EXO世勋

一副成熟大气的脸庞，身材高大气质霸道总裁，不过他的腰像彷佛女孩子一样，纤瘦无比，再加上他的肩宽如太平洋，背影看完全就是倒三角。



INFINITE李成种

用盈盈一握这个词形容他的腰也不足为过，彷佛风一吹就要断了一样，小腹也没有一丝赘肉。



[Preview]150508 경북도민체육대회 식후행사 #성종 허리 봐!!!!! 아ㅏㅏㅏ 오빠 너무 섹시해요 pic.twitter.com/VR8mNG9OJc — 레몬티 (@lemonT9393) May 8, 2015

你们这是要逼死女生嘛！！？？

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