男爱豆的腰是勾魂的刀！每一个都扭到了迷妹们的心坎上XD

男爱豆的腰是勾魂的刀！每一个都扭到了迷妹们的心坎上XD

明星   2021年11月15日   星期一09:08   Tracy  

（封面图源：@oohsehun、 @do0_nct、@everyone_woo、@ssongjjong.ifnt）

男爱豆们也都是「腰精」啊！

现代社会以瘦为美，蜂腰+马甲线更是所有女生毕生追求的目标。 然而K-POP界很多小鲜肉不费吹灰之力，天生就有比女生还纤细腰身，小编只想说：羡慕、嫉妒、恨！！！

李大辉

其实早在之前李大辉就曾在节目上被现场量过腰围，只有22英寸，约为56cm，甚至能被队友林煐岷的手轻松握住。 之前出席「2019 MGMA」演唱会时，李大辉在原本就纤细的腰上加上了一条腰封，再加上旁边其他队友的衬托，更显得他腰细。

Seventeen圆佑

一个因为细腰登上过热搜的男人！侧面看就像纸片一样，真的是2D男了，连大腿都超级纤细的大腿，真的甚至比一般女生都要细。 看得粉丝们心疼不已，都让他吃胖点啦！健康才是最重要的！！

NCT道英

道英一直给人干净瘦高的校草模样，腰也很细，其实身材了得，跳舞的时候就若隐若现的露出来最是诱人。

EXO世勋

一副成熟大气的脸庞，身材高大气质霸道总裁，不过他的腰像彷佛女孩子一样，纤瘦无比，再加上他的肩宽如太平洋，背影看完全就是倒三角。

INFINITE李成种

用盈盈一握这个词形容他的腰也不足为过，彷佛风一吹就要断了一样，小腹也没有一丝赘肉。

你们这是要逼死女生嘛！！？？

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