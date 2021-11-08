恭喜♥ 李施彥與女友徐智勝將在12月25日聖誕節結婚，兩人將在濟州島舉行婚禮！

今日（8日）據韓媒 isplus 報導：「李施彥將於12月25日與公開戀愛的演員徐智勝在濟州島舉行婚禮。」

預備夫婦計劃只邀請家人和部分親戚到濟州舉行小型婚禮。熟悉兩人的親友透露，婚禮將以完全屬於雙方家庭的活動進行。



隨後，李施彥 的所屬社 Story J Company 回應：「李施彥將在12月25日與徐智勝結婚，時間和場所是演員的私生活，加上時局嚴峻，很難透露具體的時間和地點，希望大家諒解。」



李施彥和徐智勝是演藝界的前後輩關係，2017年下半年正式交往，在2018年承認了戀愛。兩人相差6歲，今年終於結下百年佳約。



李施彥在2001年以電影《新羅月夜》出道，之後陸續出演《朋友，我們的傳說》、《請回答1997》、《為純情著迷》、《兒子的戰爭》、《W－兩個世界》、《Live》和《出軌的話就死定了》等劇，展現了多樣的演技，2016年還出演《我獨自生活》，還獲得演藝大賞真人秀部門的男子新人賞。



徐智勝2005年以《玉琳成長日記2》出道，之後出演《TV小說福熙姐》、《為了兒子》等作品還曾在EXO綜藝節目《EXO 90:2014》的「恐怖版」MV《I'm Your Girl》 裡與D.O.演對手戲。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞