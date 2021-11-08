恭喜♥ 李施彦与女友徐智胜将在12月25日圣诞节结婚，两人将在济州岛举行婚礼！

今日（8日）据韩媒 isplus 报导：「李施彦将於12月25日与公开恋爱的演员徐智胜在济州岛举行婚礼。」

预备夫妇计划只邀请家人和部分亲戚到济州举行小型婚礼。熟悉两人的亲友透露，婚礼将以完全属於双方家庭的活动进行。



随后，李施彦 的所属社 Story J Company 回应：「李施彦将在12月25日与徐智胜结婚，时间和场所是演员的私生活，加上时局严峻，很难透露具体的时间和地点，希望大家谅解。」



李施彦和徐智胜是演艺界的前后辈关系，2017年下半年正式交往，在2018年承认了恋爱。两人相差6岁，今年终於结下百年佳约。



李施彦在2001年以电影《新罗月夜》出道，之后陆续出演《朋友，我们的传说》、《请回答1997》、《为纯情著迷》、《儿子的战争》、《W－两个世界》、《Live》和《出轨的话就死定了》等剧，展现了多样的演技，2016年还出演《我独自生活》，还获得演艺大赏真人秀部门的男子新人赏。



徐智胜2005年以《玉琳成长日记2》出道，之后出演《TV小说福熙姐》、《为了儿子》等作品还曾在EXO综艺节目《EXO 90:2014》的「恐怖版」MV《I'm Your Girl》 里与D.O.演对手戏。



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