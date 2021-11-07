这个男人认真了！金钟国被外国教练质疑「吃药增肌」，昨日做出霸气回应：「愿接受世界上所有检查！」

金钟国对於健身的话题真的非常热血啊！XD

近日有外国教练质疑金钟国的肌肉是靠类固醇等药物维持，随后金钟国录了健身vlog展示训练全过程，还公开自己的荷尔蒙指数低调回呛！

参考文章：金钟国被健身教练酸「吃荷尔蒙增肌」！粉丝回呛：「花钱的事他才不会做」本尊也出来回应了！



然而这件事仍然受到很多媒体和网民的关注，於是昨天金钟国在Youtube频道PO出接受检查的照片和文字，表示要用事实证明清白！

金钟国说：「本想一笑而过、简单拍个影片写个留言让大家高兴一下就好，没想到还上了新闻，作为初步Youtuber可不能错过这么有趣的话题。 」



「如果需要的话，我愿意接受世界上的所有检查。 今天已经做了一个！」金钟国请大家推荐有公信力的检查专案，而因为有些检查需要当事人是运动员身份才行，令他甚至考虑去注册运动员！

「我要让他看看，他们那边不吃药就做不到的事，在我们韩国谁可是随便谁都做得到哦~^^（feat：韩国人的辣味）」配图是他接受检查的照片以及电影《暗黑新世界》里朴诚雄的经典台词：「我给你们跳个刀舞吧。 」



随后金钟国在IG也PO了限时动态：「要疯了...... 真想尽快接受检查啊，WADA KADA UADA（各个反运动禁药机构）不管是谁请赶快联系我，越厉害的机构约好。 看看能不能检出来0.00001ml的兴奋剂。 」



金钟国面对质疑也选择享受的态度令网友佩服，而他对运动充满热情的姿态也再次戳中网友笑点，有人用《我家的熊孩子》一张截图作为评论：「但是，你不是歌手吗......」XD



金钟国当然没打算要那100万美元赌注，只担心结果出炉后对方会很尴尬XD韩国网友表示：「明明没吃类固醇却被怀疑吃了，这算不算业界最高赞誉？ 」、「就好像天然美人听到别人说她是整形的kkk」、「感觉金钟国只是和他玩一玩而已」、「话题性太强啦」、「那张图是金钟国做脱肠手术时的吧」、「不是选手是歌手，要被那张图笑死啦」。



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