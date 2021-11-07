業界票選「2021年電視劇最佳CP」：《海岸村恰恰恰》的「甜米露CP」申敏兒＆金宣虎以高票拿下第一！

業界票選「2021年電視劇最佳CP」：《海岸村恰恰恰》的「甜米露CP」申敏兒＆金宣虎以高票拿下第一！

韓劇   2021年11月7日   星期日11:58   Yuan   16

（封面圖源：tvN《海岸村恰恰恰》）

大家今年的最佳CP是哪對呢？趕緊留言跟小編分享一下！

韓國媒體 Joynews24 在創刊17周年之際邀請業界人士投票選出「2021年年度電視劇最佳CP」，找來200位來自娛樂公司、電視台、電影、內容製作者、演藝部記者在內的業界人士參與評選，一起來看看結果，是不是和你想的差不多呢？

1.《海岸村恰恰恰》申敏兒＆金宣虎（103票），獲得一半以上的票數。兩人劇中吵鬧、自然地互相滲透的樣子引起共鳴，因為他們笑的時候露出深深的酒窩，還被稱爲「甜米露情侶」，在電視劇播出期間一直受到觀眾的喜愛。
（圖源：tvN《海岸村恰恰恰》）

2.《黑道律師文森佐》宋仲基＆全汝彬（20票），兩人的羅曼史是從意想不到的吻戲開始的，昨天的同志變成今天的戀人。但是宋仲基＆全汝彬在處決共同敵人的過程中，很有說服力地表現被對方吸引。
（圖源：tvN《黑道律師文森佐》）

3.《機智醫生生活2》曹政奭＆田美都（18票），蔡頌和終於在第二季確認自己對李翊晙心意，下雨的夜晚，在安靜的車裡上演的吻戲，讓觀眾們都爲之動容。
（圖源：tvN《機智醫生生活2》）

4.《機智醫生生活2》金大明＆安恩珍（14票）
（圖源：tvN《機智醫生生活2》）

5.《五月的青春》李到晛＆高旻示（8票）
（圖源：KBS《五月的青春》）

5.《怪物》申河均、呂珍九（8票）
（圖源：JTBC《怪物》）

6.《The Penthouse》金素妍＆嚴基俊（6票）
（圖源：SBS《The Penthouse》）

＊延伸閱讀：
話題度超高的《朝鮮驅魔師》&《Penthouse3》被業界評為2021年度最差電視劇，連《機醫2》也上榜！

業界票選「2021最佳OTT節目」：《魷魚遊戲》高票第一，《D.P：逃兵追緝令》《換乘戀愛》《柔美的細胞小將》也都獲得認可！

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留言/評論
  • 甜米露+1111111111111111111 三十歲多以後的相遇，個性成熟，互相扶持的感覺太好！
    3小時前
  • 今年只能是海岸村酒窩CP了。除了去年的愛的迫降，沒其他部劇CP值能比他們高了。
    4小時前
  • 最愛酒窩CP😍
    2小時前
  • 只有酒窩CP讓人手腳蜷曲，卻又無比甜蜜一點都不肉麻
    3小時前
  • 酒窩CP真是太甜了！
    4小時前
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