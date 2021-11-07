业界票选「2021年电视剧最佳CP」：《海岸村恰恰恰》的「甜米露CP」申敏儿＆金宣虎以高票拿下第一！

业界票选「2021年电视剧最佳CP」：《海岸村恰恰恰》的「甜米露CP」申敏儿＆金宣虎以高票拿下第一！

韩剧   2021年11月7日   星期日11:58   Yuan   16

（封面图源：tvN《海岸村恰恰恰》）

大家今年的最佳CP是哪对呢？赶紧留言跟小编分享一下！

韩国媒体 Joynews24 在创刊17周年之际邀请业界人士投票选出「2021年年度电视剧最佳CP」，找来200位来自娱乐公司、电视台、电影、内容制作者、演艺部记者在内的业界人士参与评选，一起来看看结果，是不是和你想的差不多呢？

1.《海岸村恰恰恰》申敏儿＆金宣虎（103票），获得一半以上的票数。两人剧中吵闹、自然地互相渗透的样子引起共鸣，因为他们笑的时候露出深深的酒窝，还被称爲「甜米露情侣」，在电视剧播出期间一直受到观众的喜爱。
（图源：tvN《海岸村恰恰恰》）

2.《黑道律师文森佐》宋仲基＆全汝彬（20票），两人的罗曼史是从意想不到的吻戏开始的，昨天的同志变成今天的恋人。但是宋仲基＆全汝彬在处决共同敌人的过程中，很有说服力地表现被对方吸引。
（图源：tvN《黑道律师文森佐》）

3.《机智医生生活2》曹政奭＆田美都（18票），蔡颂和终於在第二季确认自己对李翊晙心意，下雨的夜晚，在安静的车里上演的吻戏，让观众们都爲之动容。
（图源：tvN《机智医生生活2》）

4.《机智医生生活2》金大明＆安恩珍（14票）
（图源：tvN《机智医生生活2》）

5.《五月的青春》李到晛＆高旻示（8票）
（图源：KBS《五月的青春》）

5.《怪物》申河均、吕珍九（8票）
（图源：JTBC《怪物》）

6.《The Penthouse》金素妍＆严基俊（6票）
（图源：SBS《The Penthouse》）

＊延伸阅读：
话题度超高的《朝鲜驱魔师》&《Penthouse3》被业界评为2021年度最差电视剧，连《机医2》也上榜！

业界票选「2021最佳OTT节目」：《鱿鱼游戏》高票第一，《D.P：逃兵追缉令》《换乘恋爱》《柔美的细胞小将》也都获得认可！

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留言/评论
  • 甜米露+1111111111111111111 三十歲多以後的相遇，個性成熟，互相扶持的感覺太好！
    3小时前
  • 今年只能是海岸村酒窩CP了。除了去年的愛的迫降，沒其他部劇CP值能比他們高了。
    4小时前
  • 最愛酒窩CP😍
    2小时前
  • 只有酒窩CP讓人手腳蜷曲，卻又無比甜蜜一點都不肉麻
    3小时前
  • 酒窩CP真是太甜了！
    4小时前
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