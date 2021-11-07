二代團就是梗多！2AM上音樂節目結尾充滿驚喜，大膽模仿老大JYP & 向粉絲告白令人超感動～

真的是活久見啊～，2AM 的歌唱實力依舊強到沒話說！粉絲們多年來的等待在這一刻都值得了。TAT

韓國二代經典人氣男團 2AM 四人完整體登上《Show! 音樂中心》，以實力堅強的抒情歌曲風格擄獲大眾的心，當然他們極強的綜藝感也是特色之一，2015年2AM成員們正式宣佈單飛團體不解散，2021年底再次重組，讓許多粉絲相當驚喜。



▼音樂節目上，幾人實力依舊，但經過這幾年，也讓大眾看到他們更加成熟穩重的面貌，演唱了此次回歸的主打歌曲《Should′ve known》



結尾也充滿了驚喜～，四人四色！

▼珍雲模仿了JYP教他們發聲的畫面，唱的時候要感覺有人拉你的後腦勺，紙上寫著：「請參考보권말권這部影片，I AM我愛你們」，「I AM」是2AM的粉絲名，：「보권말권」則是趙權的Youtube頻道名，他們依舊跟朴軫永(JYP)關係很好，九月時也一起拍了影片成為話題。



相關新聞：朴軫永時隔八年指導2AM：「這次新歌9年前已經給你們，但被房時爀否決嗎」XD

▼粉絲們稱讚趙權依舊可愛稚氣，臉蛋根本一點也沒變，保養得很好。（身體左右晃動也是朴軫永指導的）



▼瑟雍則是手上寫字，對粉絲們告白～。（朴軫永說瑟雍無可挑剔）



▼大哥昶旻則是逗趣挑眉（因為朴軫永說唱到高音他眉毛會自然提起），有粉絲留言說：想起他之前模仿dooly女友的經典爆笑場面XD



2AM果然是不會讓人失望，舞台上深情獻唱，最後在結尾又引發話題討論。

此外，雙主打回歸曲還找來2PM李俊昊和金所炫出演，質感滿分！

▼《Should′ve known》（因為離得近所以不知道）



▼《No good in good-bye》（走好）



聽著聽著不禁陷入了回憶之中～，太美好了！

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