42屆青龍電影獎入圍作品&演員名單公開：《逃出摩加迪休》獲最多提名，趙寅成&金惠秀等角逐影帝影后！

第42屆青龍電影節將在11月26日舉辦，日前主辦方公開了15個部門的入圍名單，一起來看！

這次入圍的作品和演員是從2020年10月30日至2021年10月14日期間上映的韓國電影中選出，其中最受關注的作品是《逃出摩加迪休》（另譯：絕路狂逃），包括最佳影片、最佳導演、最佳男主角在內一共獲得13項提名，黑白電影《玆山魚譜》 也獲得9項提名，韓國第一部太空科幻片《勝利號》則是青龍獎開辦42年來第一部入圍的OTT作品，獲得8項提名。



本次青龍獎一共設18個獎項，目前公開了其中15個的入圍名單：

【最佳作品】

《我死去的那天》、《逃出摩加迪休》、《勝利號》、《綁架影帝黃晸珉》、《玆山魚譜》



【最佳導演】

柳承完《逃出摩加迪休》、朴勳政《暗夜天堂》、 李承元《三姐妹》、李濬益《玆山魚譜》、趙成熙《勝利號》



【最佳男主角】

金允錫《我死去的那天》、卞耀漢《勝利號》、薛景求《玆山魚譜》、宋仲基《勝利號》、趙寅成《逃出摩加迪休》



【最佳女主角】

金惠秀《我死去的那天》、文素利《三姐妹》、林潤娥《奇跡：給總統的一封信》、全汝彬《暗夜天堂》、全鐘瑞《聲命線索》（另譯：The Call：超時空通話）



【最佳男配角】

具教煥《逃出摩加迪休》、李光洙《天坑》（另譯：危樓深淵）、李星民《奇跡：給總統的一封信》、陳善圭《勝利號》、許峻豪《逃出摩加迪休》



【最佳女配角】

金善映《三姐妹》、李秀敬《奇跡：給總統的一封信》、李伊《聲命線索》、李姃垠《我死去的那天》、張允柱《三姐妹》



【最佳男子新人】

金在范《綁架影帝黃晸珉》、南多凜《天坑》、柳炅秀《綁架影帝黃晸珉》、鄭在光《NOT OUT》、河俊《宴會日》



【最佳女子新人】

孔升妍《獨自生活的人們（Aloners）》、盧正義《我死去的那天》、方珉雅《飄齡雪球》、 李瑜美《大人們不懂》、鄭秀晶《悲喜交加》



【最佳新人導演】

金昌柱《極速引爆》、朴智媛《我死去的那天》、Lee Woo-jung《飄齡雪球》、李重賢《聲命線索》、畢鑒盛《綁架影帝黃晸珉》



【最佳劇本】

《奇跡：給總統的一封信》、《我死去的那天》、《逃出摩加迪休》、《三姐妹》、《玆山魚譜》



【拍攝照明獎】

《暗夜天堂》、《逃出摩加迪休》、《勝利號》、《玆山魚譜》、《聲命線索》

【剪輯獎】

《逃出摩加迪休》、《極速引爆》、《勝利號》、《綁架影帝黃晸珉》、《玆山魚譜》

【音樂獎】

《奇跡：給總統的一封信》、《暗夜天堂》、《逃出摩加迪休》、《玆山魚譜》、《聲命線索》

【美術獎】

《奇跡：給總統的一封信》、《逃出摩加迪休》、《勝利號》、《玆山魚譜》、《聲命線索》

【技術獎】

《暗夜天堂》武術，《逃出摩加迪休》特技演員、特殊效果，《勝利號》VFX（視覺效果），《玆山魚譜》服裝

（封面圖源：《逃出摩加迪休》、《勝利號》、《玆山魚譜》、《我死去的那天》、《奇跡：給總統的一封信》、《聲命線索）海報）

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