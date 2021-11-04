42届青龙电影奖入围作品&演员名单公开：《逃出摩加迪休》获最多提名，赵寅成&金惠秀等角逐影帝影后！

第42届青龙电影节将在11月26日举办，日前主办方公开了15个部门的入围名单，一起来看！

这次入围的作品和演员是从2020年10月30日至2021年10月14日期间上映的韩国电影中选出，其中最受关注的作品是《逃出摩加迪休》（另译：绝路狂逃），包括最佳影片、最佳导演、最佳男主角在内一共获得13项提名，黑白电影《兹山鱼谱》 也获得9项提名，韩国第一部太空科幻片《胜利号》则是青龙奖开办42年来第一部入围的OTT作品，获得8项提名。



本次青龙奖一共设18个奖项，目前公开了其中15个的入围名单：

【最佳作品】

《我死去的那天》、《逃出摩加迪休》、《胜利号》、《绑架影帝黄晸珉》、《兹山鱼谱》



【最佳导演】

柳承完《逃出摩加迪休》、朴勋政《暗夜天堂》、 李承元《三姐妹》、李浚益《兹山鱼谱》、赵成熙《胜利号》



【最佳男主角】

金允锡《我死去的那天》、卞耀汉《胜利号》、薛景求《兹山鱼谱》、宋仲基《胜利号》、赵寅成《逃出摩加迪休》



【最佳女主角】

金惠秀《我死去的那天》、文素利《三姐妹》、林润娥《奇迹：给总统的一封信》、全汝彬《暗夜天堂》、全钟瑞《声命线索》（另译：The Call：超时空通话）



【最佳男配角】

具教焕《逃出摩加迪休》、李光洙《天坑》（另译：危楼深渊）、李星民《奇迹：给总统的一封信》、陈善圭《胜利号》、许峻豪《逃出摩加迪休》



【最佳女配角】

金善映《三姐妹》、李秀敬《奇迹：给总统的一封信》、李伊《声命线索》、李姃垠《我死去的那天》、张允柱《三姐妹》



【最佳男子新人】

金在范《绑架影帝黄晸珉》、南多凛《天坑》、柳炅秀《绑架影帝黄晸珉》、郑在光《NOT OUT》、河俊《宴会日》



【最佳女子新人】

孔升妍《独自生活的人们（Aloners）》、卢正义《我死去的那天》、方珉雅《飘龄雪球》、 李瑜美《大人们不懂》、郑秀晶《悲喜交加》



【最佳新人导演】

金昌柱《极速引爆》、朴智媛《我死去的那天》、Lee Woo-jung《飘龄雪球》、李重贤《声命线索》、毕鉴盛《绑架影帝黄晸珉》



【最佳剧本】

《奇迹：给总统的一封信》、《我死去的那天》、《逃出摩加迪休》、《三姐妹》、《兹山鱼谱》



【拍摄照明奖】

《暗夜天堂》、《逃出摩加迪休》、《胜利号》、《兹山鱼谱》、《声命线索》

【剪辑奖】

《逃出摩加迪休》、《极速引爆》、《胜利号》、《绑架影帝黄晸珉》、《兹山鱼谱》

【音乐奖】

《奇迹：给总统的一封信》、《暗夜天堂》、《逃出摩加迪休》、《兹山鱼谱》、《声命线索》

【美术奖】

《奇迹：给总统的一封信》、《逃出摩加迪休》、《胜利号》、《兹山鱼谱》、《声命线索》

【技术奖】

《暗夜天堂》武术，《逃出摩加迪休》特技演员、特殊效果，《胜利号》VFX（视觉效果），《兹山鱼谱》服装

（封面图源：《逃出摩加迪休》、《胜利号》、《兹山鱼谱》、《我死去的那天》、《奇迹：给总统的一封信》、《声命线索）海报）

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