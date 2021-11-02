「曹影」禹棹煥將在明年1月退伍！已收到 Netflix 原創劇《獵犬們》出演提案，正在積極討論中！

1日，禹棹煥通過 IG 寫下：「感謝你們成爲我的朋友，成爲我的家人。猛虎（部隊名字）！」公開的照片中他神采奕奕地敬禮，更加成熟的樣子吸引人們的視線。



（圖源：IG@wdohwan）

去年7月以陸軍現役身份入伍的禹棹煥，在10月31日迎來最後一次休假後，將以不回歸部隊的形式，在明年1月5日退伍。所屬社 Keyeast 表示：「多虧了粉絲們的支持，才健康地結束軍隊生活，以後會經常和大家見面的，謝謝大家。」



（圖源：IG@wdohwan）

今日（2日）有韓媒報導禹棹煥將出演Netflix原創劇《獵犬們》。對此，所屬社也回應：「正在積極考慮出演中！」

Netflix 原創劇《獵犬們》（사냥개들）改編自同名網路漫畫，講述三個男人因為債務糾纏在一起，想要擺脫債務而展開的故事，是一部黑色動作片。電影《青年警察》、《驅魔使者》金周煥導演將親自寫劇本並擔任導演。



（圖源：Naver@사냥개들）

禹棹煥在電影《Master》、《驅魔使者》以及電視劇《救救我》、《Mad Dog》、《偉大的誘惑者》、《我的國家》、《The King:永恆的君主》等作品中展現穩定的演技，明年1月5日即將退伍的他，會以什麼樣的作品回歸，備受期待。



（圖源：MBC《偉大的誘惑者》劇照）



（圖源：SBS《The King:永恆的君主》劇照）

（封面圖源：IG@wdohwan、SBS《The King:永恆的君主》劇照）

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