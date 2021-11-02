「曹影」禹棹焕将在明年1月退伍！已收到 Netflix 原创剧《猎犬们》出演提案，正在积极讨论中！

1日，禹棹焕通过 IG 写下：「感谢你们成爲我的朋友，成爲我的家人。猛虎（部队名字）！」公开的照片中他神采奕奕地敬礼，更加成熟的样子吸引人们的视线。



（图源：IG@wdohwan）

去年7月以陆军现役身份入伍的禹棹焕，在10月31日迎来最后一次休假后，将以不回归部队的形式，在明年1月5日退伍。所属社 Keyeast 表示：「多亏了粉丝们的支持，才健康地结束军队生活，以后会经常和大家见面的，谢谢大家。」



（图源：IG@wdohwan）

今日（2日）有韩媒报导禹棹焕将出演Netflix原创剧《猎犬们》。对此，所属社也回应：「正在积极考虑出演中！」

Netflix 原创剧《猎犬们》（사냥개들）改编自同名网路漫画，讲述三个男人因为债务纠缠在一起，想要摆脱债务而展开的故事，是一部黑色动作片。电影《青年警察》、《驱魔使者》金周焕导演将亲自写剧本并担任导演。



（图源：Naver@사냥개들）

禹棹焕在电影《Master》、《驱魔使者》以及电视剧《救救我》、《Mad Dog》、《伟大的诱惑者》、《我的国家》、《The King:永恒的君主》等作品中展现稳定的演技，明年1月5日即将退伍的他，会以什么样的作品回归，备受期待。



（图源：MBC《伟大的诱惑者》剧照）



（图源：SBS《The King:永恒的君主》剧照）

（封面图源：IG@wdohwan、SBS《The King:永恒的君主》剧照）

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