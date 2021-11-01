《婚詞離曲》第三季演員與導演傳下車！成勛、李泰坤、婆婆東美角色還在卻可能換人演出！

TV Chosun的狗血電視劇《婚詞離曲》前兩季引發話題，創下高收視率，尤其在第二季的結尾竟然給觀眾留下難以置信的伏筆，CP交叉配對，在大家期待第三季的同時卻傳出演員與導演都要下車的消息，令人錯愕。



(圖源:Facebook@TV Chosun)

演出第一季與第二季《婚詞離曲》的演員成勛、李泰坤以及金寶妍都傳出不再繼續演出第三季，成勛與李泰坤甚至由所屬公司發出聲明表示不再演出，但電視台TV Chosun卻表達相反的意見，表示兩位演員尚未確定退出第三季。



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由韓國媒體《亞洲經濟》報導，就連前兩季的導演劉正俊PD也傳出即將離開本作品劇組，而將由吳尚元PD接替拍攝第三季。而飾演申有信院長的年輕繼母東美的金寶妍，也由韓國媒體YTN爆出不再演出第三季，並將由演員李慧淑持續擔任東美一角。不過這兩個傳言並未經過演員本人以及電視台方面表達真實立場，不過因這些消息傳出，讓《婚詞離曲》第三季感覺相當波折。



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但是傳出下車的這三位演員，在前兩季劇情中可說是非常重要的人物。成勛所飾演的律師潘思賢，因公主病的強勢太太而出軌溫柔小三，讓觀眾們很好奇接下來他是否能夠就此得到幸福。李泰坤所飾演的超級渣男院長申有信，擁有溫柔賢淑有能力的太太，卻出軌年輕小三，更與年輕繼母東美（金寶妍飾）有著曖昧情感，他的下場更是大家關注的焦點。尤其在第二季最終回更留下了令觀眾們錯愕的亂點鴛鴦譜，《婚詞離曲》第三季能否如期在2022年春季與觀眾們見面？



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