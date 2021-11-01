[有雷]《達利和馬鈴薯湯》戀情受威脅！達利真實身世公開VS陳武學與父親斷絕往來（EP11－12）

[有雷]原本大家開始迎接《達利和馬鈴薯湯》（達利和薯仔湯）的粉紅戀情開跑，怎料又遭到女二介入，打亂陳武學的求愛夜晚。也預告了達利與武學兩人的戀情進展似乎還受到來自多方的威脅，還沒甜到底就要開始虐了嗎？

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《達利和馬鈴薯湯》上週因陳武學（金旻載飾）提供秘密資料而讓達利（朴珪瑛飾）進行爆料，讓安尚泰議員的土地炒作細節被公開。安尚泰計畫進行反擊，不過幕後的黑手張泰鎮（權律飾）則是要求以不傷害達利為前提。但他也想要在達利陷入困難時成為出手相救的黑騎士，才能與達利重修舊好。



（圖源：黃viu煲劇平台@ 《達利和薯仔湯》截圖）

陳武學急需證明安尚泰議員與張泰鎮是否有關聯，也向父親與哥哥興師問罪，兩人秘密購買了土地並配合議員操作，讓陳武學大怒，冒著被逐出家門的風險也要揭開背後真相。達利的叔叔竟然在此時返抵韓國，並且向媒體揭開了達利其實不是已故館長的親生女兒，只是領養的孩子，指控達利無權接手美術館。



（圖源：黃viu煲劇平台@ 《達利和薯仔湯》截圖）

達利又陷入低潮，但陳武學前來安慰她，不是親生的又如何，也以自己身邊的家庭關係為例，終於讓達利破涕為笑，也讓在遠處觀望的張泰鎮怒火中燒。而他們決定利用青松的家族叛徒金時亨來操作，向媒體喊話已故館長生前有吸毒的事實，而美術館也只是他流通毒品的途徑。此舉造成所有藝術家都不願意自己的作品在此展出，要讓美術館關門大吉。



( 圖源：Facebook@kbs drama）

接下來安尚泰議員開始私下約談美術館的員工們，用員工們的家人進行半威脅方式來拉攏，也許他們都將無法再繼續協助達利，同時之前要達利讓出美術館的叔叔突然又再度出現，雖說不會對達利提起訴訟，但卻下跪要求達利回頭與張泰鎮交往，唯有世紀集團才能解決她眼前的龐大債務。



（圖源：黃viu煲劇平台@ 《達利和薯仔湯》截圖）

陳武學的後母前來向達利興師問罪，還打到達利受傷，陳武學氣得不惜與父母翻臉，原本就已很不理解父親在母親病重時與小三交往，現在自己有了所愛的人，才知道眼裡只有她容不下別人，不過現在陳武學正式提出與父親劃清界線。預告中似乎達利為現實狀態放棄了愛情，兩人的戀情似乎還沒開始真正享受甜蜜就先迎來虐心過程。



( 圖源：Facebook@kbs drama）

( 封面圖源：Facebook@kbs drama）

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