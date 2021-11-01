《婚词离曲》第三季演员与导演传下车！成勋、李泰坤、婆婆东美角色还在却可能换人演出！

TV Chosun的狗血电视剧《婚词离曲》前两季引发话题，创下高收视率，尤其在第二季的结尾竟然给观众留下难以置信的伏笔，CP交叉配对，在大家期待第三季的同时却传出演员与导演都要下车的消息，令人错愕。



(图源:Facebook@TV Chosun)

演出第一季与第二季《婚词离曲》的演员成勋、李泰坤以及金宝妍都传出不再继续演出第三季，成勋与李泰坤甚至由所属公司发出声明表示不再演出，但电视台TV Chosun却表达相反的意见，表示两位演员尚未确定退出第三季。



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由韩国媒体《亚洲经济》报导，就连前两季的导演刘正俊PD也传出即将离开本作品剧组，而将由吴尚元PD接替拍摄第三季。而饰演申有信院长的年轻继母东美的金宝妍，也由韩国媒体YTN爆出不再演出第三季，并将由演员李慧淑持续担任东美一角。不过这两个传言并未经过演员本人以及电视台方面表达真实立场，不过因这些消息传出，让《婚词离曲》第三季感觉相当波折。



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但是传出下车的这三位演员，在前两季剧情中可说是非常重要的人物。成勋所饰演的律师潘思贤，因公主病的强势太太而出轨温柔小三，让观众们很好奇接下来他是否能够就此得到幸福。李泰坤所饰演的超级渣男院长申有信，拥有温柔贤淑有能力的太太，却出轨年轻小三，更与年轻继母东美（金宝妍饰）有著暧昧情感，他的下场更是大家关注的焦点。尤其在第二季最终回更留下了令观众们错愕的乱点鸳鸯谱，《婚词离曲》第三季能否如期在2022年春季与观众们见面？



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