【有片】《屍速列車》導演新作《地獄公使》完整預告片公開：直播地獄之旅引起大混亂！劉亞仁一句台詞令人毛骨悚然～

由延尚昊導演、劉亞仁主演的Netflix韓劇《地獄公使》今天公開了長達一分半的預告片，不僅透露更多劇情資訊，劉亞仁的演技也再度令人期待！

《地獄公使》中，超自然現象無預警降臨於世，來自地獄的使者施行血腥判罪、將多人送進地獄，而一個鼓吹「神聖審判」概念的宗教組織「新真理會」則趁勢崛起，試圖揭露事件真相的人也隨之出動。

預告中首次展示了地獄公使預告審判的過程：小孩給媽媽慶生的瞬間，巨大天使突然出現，預告這位媽媽「朴靜子」即將在5天后之下地獄。



（圖源：Youtube@Netflix Asia 截圖）

劉亞仁飾演的「新真理會」首領鄭振秀認為這是神對混亂的世界展現出的意願，超自然現象是神對犯罪之人的警告，而恐怖會把人們從罪中解放出來。 然而與他的論調正相反的是，隨著朴靜子前往地獄的彩排即將開始直播，世界卻陷入更加難以挽回的混亂。



（圖源：Youtube@Netflix Asia 截圖）

人們互相懷疑、憎惡，令世界變成另一個地獄，結尾鄭振秀意味深長地說：「歡迎來到新的世界。 」暗示無秩序的世界中即將發生更加無法預測的故事。



（圖源：Youtube@Netflix Asia 截圖）

令人想起不久前公開的海報中寫著：「這是殺人，還是天罰？ 」



《地獄公使》改編自同名網漫，導演延尚昊的前幾部作品《屍速列車》、《感染半島》（另譯：屍殺半島）、《謗法》犀利地探討了現代社會的不確定性和不合理，這次將進一步鞏固他在作品中建立的世界觀。

《地獄公使》將在11月19日全球同步公開，韓版預告片已經打上「青少年不可觀看」的字幕，看來刺激度相當的高啊！



（封面圖源：Youtube@Netflix Asia 截圖）

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