《紅天機》大結局收視率創新高10.4%，金裕貞哭戲嘶吼令眾人驚艷：眾演員的演技拯救了這部劇～

韓劇《紅天機》昨晚正式完結落幕了，金裕貞童星出身的紮實演技真的不容小覷，她的一舉一動都牽動著觀眾們的情緒啊…。

SBS 熱門奇幻古裝劇《紅天機》在昨晚迎來第16集的大結局，收視率回升創下自身新高10.4%，也算是圓滿落幕了。



（圖源：Awesome娛樂官方截圖）

其中，飾演女主角紅天機的金裕貞，在演技表現上再次獲得了很高的評價，雖然人物設定經常闖禍，讓網友很想吐槽（都是為了劇情推進啊~），但靠著金裕貞強大的演技詮釋，角色的情緒渲染力牽動著觀眾們，令人不禁感嘆她的實力強大。



（圖源：SBS《紅天機》官方截圖）

劇中，金裕貞嘶吼大哭，用盡全身的力氣，演出令人撼動的一幕戲，給觀眾們留下深刻的印象。（此花絮影片有關於EP.15-16的劇情，慎入）還有為了心愛人犧牲自己的場面，也令人動容不已。



這部戲中的金裕貞哭戲也特別的多，每一場的投入度都能夠影響到身邊的演員，也有好幾次花絮是金裕貞的哭戲完成後，和她對戲的演員或工作人員忍不住安慰她，幫她收拾情緒，她認真的態度也是有目共睹。



（圖源：YouTube@SBS Catch截圖）

雖然劇本不夠完美，但遇上了一群認真又有實力的演員，也是相當值得一追，裕貞妹子的表現真的太棒了。TAT

（封面圖源：YouTube@SBS Catch截圖、SBS《紅天機》官方截圖）

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞