壞傢伙VS瘋傢伙來了！李棟旭&魏河俊新劇《Bad and Crazy》台詞排練照公開，給糟糕的世界痛快一擊

2021年底最讓人期待的 Bromance，李棟旭&魏河俊（魏嘏雋）強強聯手，兩位擁有獨特魅力的男人強勢碰撞，主要演員一次看～！

tvN 在2021下半年推出的強檔新劇《Bad and Crazy》（邪惡與瘋狂）公開了主要演員們的台詞排練現場照，實力派演員一字排開，最受矚目的兩位男主角李棟旭和魏河俊（魏嘏雋）再次引爆話題。



（圖源：tvN《Bad and Crazy》官方截圖）

《Bad and Crazy》講述有能力卻很壞的刑警秀烈（李棟旭 飾），遇上正義的瘋子 K（魏河俊 飾）之後，找回人性的熱血英雄動作劇。



（圖源：Facebook@iQIYI）

▼李棟旭飾演腐敗的壞刑警「秀烈」，擁有獨特性感的魅力，為達目的對權力勾結和腐敗視而不見的機會主義者，是個亦正亦邪的角色。



（圖源：Facebook@tvN drama）

▼魏河俊飾演善良的瘋傢伙「K」，是秀烈的另一個正義人格，甦醒後不顧後果，致力於剷除警察內部不公不義之事，是誕生在這個時代的全新英雄。



（圖源：Facebook@tvN drama）

▼韓智恩飾演毒品調查科警察「熙謙」，外型亮麗且學習成績很好，與秀烈經常因案件而聯繫在一起。



（圖源：Facebook@tvN drama）

▼車學沇飾演反腐敗調查科的忙內警察「景泰」，性格單純且重情義。



（圖源：Facebook@tvN drama）

《Bad and Crazy》由《驅魔麵館》的劉先東導演和金新春編劇合作打造，預計在12月首播。

（封面圖源：Facebook@tvN drama、iQIYI）

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