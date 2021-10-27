【有片】《尸速列车》导演新作《地狱公使》完整预告片公开：直播地狱之旅引起大混乱！刘亚仁一句台词令人毛骨悚然～

由延尚昊导演、刘亚仁主演的Netflix韩剧《地狱公使》今天公开了长达一分半的预告片，不仅透露更多剧情资讯，刘亚仁的演技也再度令人期待！

《地狱公使》中，超自然现象无预警降临於世，来自地狱的使者施行血腥判罪、将多人送进地狱，而一个鼓吹「神圣审判」概念的宗教组织「新真理会」则趁势崛起，试图揭露事件真相的人也随之出动。

预告中首次展示了地狱公使预告审判的过程：小孩给妈妈庆生的瞬间，巨大天使突然出现，预告这位妈妈「朴静子」即将在5天后之下地狱。



（图源：Youtube@Netflix Asia 截图）

刘亚仁饰演的「新真理会」首领郑振秀认为这是神对混乱的世界展现出的意愿，超自然现象是神对犯罪之人的警告，而恐怖会把人们从罪中解放出来。 然而与他的论调正相反的是，随著朴静子前往地狱的彩排即将开始直播，世界却陷入更加难以挽回的混乱。



（图源：Youtube@Netflix Asia 截图）

人们互相怀疑、憎恶，令世界变成另一个地狱，结尾郑振秀意味深长地说：「欢迎来到新的世界。 」暗示无秩序的世界中即将发生更加无法预测的故事。



（图源：Youtube@Netflix Asia 截图）

令人想起不久前公开的海报中写著：「这是杀人，还是天罚？ 」



《地狱公使》改编自同名网漫，导演延尚昊的前几部作品《尸速列车》、《感染半岛》（另译：尸杀半岛）、《谤法》犀利地探讨了现代社会的不确定性和不合理，这次将进一步巩固他在作品中建立的世界观。

《地狱公使》将在11月19日全球同步公开，韩版预告片已经打上「青少年不可观看」的字幕，看来刺激度相当的高啊！



（封面图源：Youtube@Netflix Asia 截图）

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