《海岸村恰恰恰》童星演員、工作人員上傳照片為金宣虎應援：「像洪班長一樣快點振作起來吧」

金宣虎日前因前女友A某的爆料而捲入私生活爭議，之後他承認自己就是「大勢演員K某」並道歉，A某也表示已經接受金宣虎的道歉並刪除文章。



（圖源：tvN《海岸村恰恰恰》劇照）

金宣虎在廣告界遭遇挫折，並退出綜藝節目《兩天一夜》，參與的下一部作品也變得不透明。但...26日，Dispatch公開A某的真實姓名，並報道與爆料文章不同的事實，發生逆轉。而與他一起拍攝《海岸村恰恰恰》的童星演員和工作人員紛紛站出來應援，吸引人們的視線。



（圖源：tvN《海岸村恰恰恰》截圖）



（圖源：tvN《海岸村恰恰恰》截圖）

飾演「寶拉」一角的高度妍在IG上寫道：「想念《海岸村恰恰恰》。」並上傳一張從金宣虎那裡得到簽名的樣子。

飾演「吳朱里」的金敏瑞，上傳粉絲們截圖她與金宣虎在《海岸村恰恰恰》的畫面，寫下：「敏瑞是朱里，朱里是敏瑞的那個時代♡ 只相信親眼所見，只說所知道的事，是會長久且幸福的回憶...謝謝截圖^^」

接著，飾演「伊準」的奇恩侑在IG更新：「最近恩侑說想見公辰的演員們，會通過Naver搜尋《海岸村恰恰恰》的影片，我也好想念啊...」劇本上有著金宣虎的簽名，還有他給童星們簽名的樣子。

據悉，三位童星演員的 IG 都是由母親經營的。不僅是童星演員，《海岸村恰恰恰》現場工作人員金宣虎的合照，並留言表示：「像洪班長一樣快點振作起來吧！金宣虎加油。」



（圖源：nate）

（封面圖源：IG@actress_minseo、IG@beasera_freedom）

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