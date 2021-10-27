坏家伙VS疯家伙来了！李栋旭&魏河俊新剧《Bad and Crazy》台词排练照公开，给糟糕的世界痛快一击

2021年底最让人期待的 Bromance，李栋旭&魏河俊（魏嘏隽）强强联手，两位拥有独特魅力的男人强势碰撞，主要演员一次看～！

tvN 在2021下半年推出的强档新剧《Bad and Crazy》（邪恶与疯狂）公开了主要演员们的台词排练现场照，实力派演员一字排开，最受瞩目的两位男主角李栋旭和魏河俊（魏嘏隽）再次引爆话题。



（图源：tvN《Bad and Crazy》官方截图）

《Bad and Crazy》讲述有能力却很坏的刑警秀烈（李栋旭 饰），遇上正义的疯子 K（魏河俊 饰）之后，找回人性的热血英雄动作剧。



（图源：Facebook@iQIYI）

▼李栋旭饰演腐败的坏刑警「秀烈」，拥有独特性感的魅力，为达目的对权力勾结和腐败视而不见的机会主义者，是个亦正亦邪的角色。



（图源：Facebook@tvN drama）

▼魏河俊饰演善良的疯家伙「K」，是秀烈的另一个正义人格，苏醒后不顾后果，致力於铲除警察内部不公不义之事，是诞生在这个时代的全新英雄。



（图源：Facebook@tvN drama）

▼韩智恩饰演毒品调查科警察「熙谦」，外型亮丽且学习成绩很好，与秀烈经常因案件而联系在一起。



（图源：Facebook@tvN drama）

▼车学沇饰演反腐败调查科的忙内警察「景泰」，性格单纯且重情义。



（图源：Facebook@tvN drama）

《Bad and Crazy》由《驱魔面馆》的刘先东导演和金新春编剧合作打造，预计在12月首播。

（封面图源：Facebook@tvN drama、iQIYI）

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