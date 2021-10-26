金宣虎事件出現大反轉！！D社出手爆料前女友崔英雅：我們用了1週的時間去調查

原以為塵埃落定的金宣虎事件竟然還有後續，這次出手的是韓國著名的D社。

26日早，D社獨家報導了踢爆金宣虎私生活問題的前女友，正如早前韓媒挖出的身份，真的是前氣象主播崔英雅（音譯）。 一篇「提問崔英雅...金宣虎，被歪曲的12條真相」火速登上熱搜。D社甚至貼心地給出了金宣虎和崔英雅交往的時間線，讓人一目了然。

2019年末

朋友聚會偶然遇見

2020.2

咖啡館電影院約會

2020.3月初

開始交往

2020.3月中旬

崔英雅 認證是離婚女

2020.4-5月

釜山等旅行

漢江等約會

2020.7月初

第一次分手

（女生反復說謊）

2020.7.8

崔英雅道歉

金宣虎 原諒

2020.7.24

崔英雅確定懷孕

（祝賀→混亂→協定→決定）

2020.7.27

墮胎

（女方反復→再次協定→安慰）

2020.7月末8月初

金宣虎向父母介紹女生

（本家留宿一晚）

2020.8月中旬

金宣虎 2周間海帶湯料理

補藥禮物

2020.9

一起參加朋友聚會

2020.10.7

和朋友一起去抱川咖啡館

2020.10-12

《Start-Up》播出

2020.12

崔英雅出現個人問題

（收到威脅 傾訴不安感）

2020.1.11

D社收到關於崔英雅的爆料

2021.1-3月

金宣虎 話劇《冰塊》上映

崔英雅被招待看公演

2021.4

兩人一起度過美好時光

2021.5

分手

（因私生活、說話等不再信任對方）

2021.6.12

崔英雅 發送埋怨簡訊

2021.10

崔英雅 寫下爆料帖

D社還用長篇幅刊登了金宣虎和友人的聊天截圖，全都是圍繞與崔英雅交往展開。兩人於2020年3月初開始交往，3月中旬時金宣虎得知崔英雅離異的事情，感到堂皇的他向友人傾訴，被朋友勸說分手，最後金宣虎還是堅持交往，稱：「我喜歡她才交往的，父母可能會擔心吧，但我不會因為她離過婚就不喜歡她。」 戀愛期間，金宣虎帶著崔英雅去釜山、嘉坪旅行，一起去過動物園等，明明有相愛、歡樂的時光，這一切崔英雅小姐都忘了嗎？



2020年7月8日，崔英雅給金宣虎發過一篇長長的道歉文（D社從金宣虎朋友A某處獲得）， 上面寫著：「對不起，宣虎。我愛你，這一切都是為你好這種話其實都是讓我的謊言合理化而已。 我真的知道我錯了...那些我曾以為好的，我選擇視而不見的部份對你來說有多痛苦，讓你有多卑微...我知道現在不管我說什麼你都不想聽，但我還是想要說一聲對不起，是我傷害到了你...」



金宣虎就此事又向好友傾訴：

金宣虎：我分手了，真是無語。

朋友A：一大早？

金宣虎：昨天淩晨被我發現她說謊了，我之前說過會寬恕一次，她明明去了有男人的地方，居然騙我說沒去，被我逮到了。但問題是我問了之後，她以為我說的是另一件事，又牽扯出另一個男人。

朋友A：見了不少男人呢。

金宣虎：她說都是因為工作的關係，不想多說。 我說過她可以去夜店，可以去有男人的地方，只要老實告訴我、到家給我發條資訊就行了，這次又騙了我。

朋友A：我們奢望地也只有這些了。

金宣虎：有一天我拍攝結束得早，問她在幹嘛，她說在睡覺。 我就買了禮物去找她，卻發現她根本不在家裡，車也不在。 後來她就發誓再也不說謊了，氣死我了。

朋友A：你還不如重新找個女朋友呢，不要再去找讓你痛苦的女人了。

和朋友A聊完天的第二天，金宣虎就原諒了崔英雅，他信了後輩B某的話，「姐姐都說她再也不說謊了，你就原諒她吧。 」B某是金宣虎最珍惜的後輩，也是崔英雅爆料文中提到的話劇演員B某。

2020年7月24日和7月27日又發生了什麼事情呢？7月24日，崔英雅得知自己懷孕，她在爆料問中稱「金宣虎的回覆和垃圾一樣」。 然而後輩B某卻說：「宣虎哥一開始說（懷孕）太好了，我還恭喜他了呢，但其實他有一點害怕，考慮了很久之後，兩人雖然很不捨最後還是決定打掉孩子，他還小心翼翼特意地拜託我。 」 7月27日，B某在停車場等候，金宣虎和崔英雅比約定的時間來得稍晚，「兩人的眼睛都腫了，這種決定真的很困難，我和姐姐在醫院的時候，宣虎道出去買海帶湯的材料，他其實根本不會做飯......」

金宣虎煮了2周的海帶湯，他在《兩天一夜》中也提到過，但崔英雅卻指責「打掉孩子之後，金宣虎態度突變。 」 金宣虎還曾把崔英雅介紹給自己的父母，且是在沒了孩子之後，崔英雅的朋友C某可以作證，C某透露崔英雅去過金宣虎父母家，還曾留宿過。 金宣虎擔心女友孤單，領養了一條柴犬送她。



（圖源：KBS《兩天一夜》截圖）

崔英雅爆料時最讓女性網民氣憤就是「他只給了200萬（韓幣，下同）的手術費和住院費」，然而崔英雅的熟人D某給了D社完全不同的答覆，「她其實過得很奢侈，耶誕節就買了一個700萬的名牌包，先刷了自己的卡，然後金宣虎轉帳給她，她還向我們炫耀來著，大家都知道 。 我們幾乎沒看過她買單，大部份都是金宣虎付帳，金宣虎酷愛名牌??? 你去問問周圍人，到底是誰更愛名牌...」

2021年1月11日，D社收到一封爆料郵件，關於崔英雅和前夫離婚原因，也提到了金宣虎。 到底是誰發的郵件呢，因為是匿名，D社也不知道。 但崔英雅在爆料文中稱「和前夫有關的人威脅了我」。 金宣虎的朋友E某知道整件事情的來龍去脈，1月-4月的事情全都記得很清楚，因為這件事情對普通人來說太過衝擊。 「金宣虎說過崔英雅很疲憊，被威脅過、被黑社會找過、被前夫的夫人們欺負過，還有官司之類的。 崔英雅手裡有很多影片和錄音，金宣虎和她互相看過對方的聊天記錄，也是那個時候金宣虎發現崔英雅的電腦里存了很多影片和錄音，你換了立場想想，這不可怕嗎??? 」



（圖源：IG@salt_ent）

2021年5月，金宣虎和崔英雅分手。D社最後表示他們在事情爆發之後用了1週的時間走訪了金宣虎和崔英雅身邊的人，甚至還有他倆的朋友主動聯繫D社的，結論就是崔英雅的問題更多，「崔英雅小姐，我們知道你經歷的痛苦，但這並不是社會問題，而是你倆的戀愛問題，交往與分手時會有各種各樣的原因，也許您更清楚。 聽說你倆已經解開了誤會？ 那真是萬幸...」

最後的最後，後輩B某說了這樣一段話，「宣虎哥說過，確實是他同意不要孩子的，但對方是她愛過的人，他想要去體諒他，不想在全國民面前 因為自己的私事吵架，所以他直接道歉了而沒有解釋，他就是這樣的人啊，和我們一樣，談了一場普通的戀愛，也從來沒有隱瞞英雅姐姐的存在，我都認識她啊...」

這次，金宣虎所屬經紀公司S.A.L.T娛樂反應迅速，對於D社的爆料回應稱：「對不起，無可奉告」。

（封面圖源：IG@salt_ent）

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