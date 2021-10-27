《海岸村恰恰恰》童星演员、工作人员上传照片为金宣虎应援：「像洪班长一样快点振作起来吧」

金宣虎日前因前女友A某的爆料而卷入私生活争议，之后他承认自己就是「大势演员K某」并道歉，A某也表示已经接受金宣虎的道歉并删除文章。



（图源：tvN《海岸村恰恰恰》剧照）

金宣虎在广告界遭遇挫折，并退出综艺节目《两天一夜》，参与的下一部作品也变得不透明。但...26日，Dispatch公开A某的真实姓名，并报道与爆料文章不同的事实，发生逆转。而与他一起拍摄《海岸村恰恰恰》的童星演员和工作人员纷纷站出来应援，吸引人们的视线。



（图源：tvN《海岸村恰恰恰》截图）



（图源：tvN《海岸村恰恰恰》截图）

饰演「宝拉」一角的高度妍在IG上写道：「想念《海岸村恰恰恰》。」并上传一张从金宣虎那里得到签名的样子。

饰演「吴朱里」的金敏瑞，上传粉丝们截图她与金宣虎在《海岸村恰恰恰》的画面，写下：「敏瑞是朱里，朱里是敏瑞的那个时代♡ 只相信亲眼所见，只说所知道的事，是会长久且幸福的回忆...谢谢截图^^」

接著，饰演「伊准」的奇恩侑在IG更新：「最近恩侑说想见公辰的演员们，会通过Naver搜寻《海岸村恰恰恰》的影片，我也好想念啊...」剧本上有著金宣虎的签名，还有他给童星们签名的样子。

据悉，三位童星演员的 IG 都是由母亲经营的。不仅是童星演员，《海岸村恰恰恰》现场工作人员金宣虎的合照，并留言表示：「像洪班长一样快点振作起来吧！金宣虎加油。」



（图源：nate）

（封面图源：IG@actress_minseo、IG@beasera_freedom）

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