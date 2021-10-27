原稱「25號會揭露真相」變26號見！自稱金宣虎熟人的A某貼影片爆料：他就是個一無所知的傻瓜，可憐又委屈

一名自稱金宣虎的友人也認識那前女友，名為韓智慧（한지혜）的網友原稱「25號會揭露真相」，之後在26號昨天她還是來了！

金宣虎私生活事件爆發期間，名為韓智慧（한지혜）的網友爆料有新內幕，還發帖預告說「25號見」，只是很快又改口「金宣虎和前任已協商好，取消25號的爆料」。 這才過去了一天，10月26日她突然在IG上公開了一則影片，是一群女生在開派對的內容。



她表示：「這段影片是2019年12月24日那位女生親自上傳在IG上的影片，金宣虎在完全不知情的狀況下，和她（前女友）交往了，後來才知道她經常去夜店。」韓智慧還稱自己手握多篇前女友未公開在IG上的影片，並直接點名某寫稿批評金宣虎「別人都是用血洗刷罪名，還是第一次聽說用海帶湯洗的」的專欄作家魏根雨，「魏根雨先生，您最近也在夜店裡煮海帶湯嗎？ 」

根據昨日D社的爆料，金宣虎和前女友崔英雅於2019年年末的某場聚會上相識，今年3月開始正式交往。 而按照韓智慧的說法，金宣虎其實是在崔英雅經常出入夜店時期遇上的，因此韓智慧覺得「對一切一無所知的傻瓜金宣虎才是最可憐的」。

（圖源：IG@salt_ent）

「當初我想要揭露的真相並不是那位女生的過往或者現在傳得沸沸揚揚的陰謀論，而是那篇爆料文內容有很多可以動搖坊間的錯誤言論，文裡有很多錯誤的地方，我也希望民眾能夠知道金宣虎其實也非常委屈。 他一直被某人誘騙、威脅，還被某法務法人威脅說要提起民事訴訟的賠償」，韓智慧猜測威脅金宣虎的就是前女友崔英雅。

曾表示「25號會揭露真相」，其後中途突然轉變口風，並把IG賬號轉為非公開，直至昨日D社報導了關於金宣虎的大反轉之後重新公開了IG賬號。

（封面圖源：IG@salt_ent）

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