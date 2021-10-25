【有片】穿軍裝也超帥！正在服兵役的EXO燦烈突襲出演《社長的耳朵是驢耳朵》，被讚「《太陽的後裔》真人版」

哦莫！有多少人看到燦烈時的表情是和金淑一樣的？ XD

昨晚播出的KBS綜藝節目《社長的耳朵是驢耳朵》里請來了韓國音樂劇界非常有名的音樂導演丁文靜（音），導演介紹她時隔3個月推出的全新音樂劇《Meissa》，出演人員的介紹影片里驚現正在服兵役的燦烈！



（圖源：Youtube@KBS Entertain 《社長的耳朵是驢耳朵》節目截圖）

《Meissa》是韓國陸軍的原創音樂劇，以長期內戰的虛構國家卡穆爾（音）和正在進行K-Pop選秀的韓國為背景，講述在卡穆爾出生長大的「拉曼」（音）來韓國尋找曾經帶給他希望和夢想的派兵軍人「Meissa」（意思是「照亮卡穆爾的星星」）的故事。

燦烈飾演的「拉曼」在卡穆爾時通過聯合國維和部隊隊員們接觸到了豐富多彩的韓國文化，能說流利的韓語，通過參加選秀來到韓國，是頗受矚目的參賽者，將在音樂劇中帶來各種概念的舞台。



節目中播出的介紹影片里，燦烈穿著迷彩服自我介紹說：「我是陸軍9師團的一等兵朴燦烈，入伍之前作為EXO成員活動。 」MC們沒想到會突然看到燦烈，金淑驚訝得睜大眼睛：「不愧是燦烈，穿軍裝也超帥！」全炫茂也感歎道：「好像在拍《太陽的後裔》真人版！」



（圖源：Youtube@KBS Entertain 《社長的耳朵是驢耳朵》節目截圖）

燦烈今年3月29日入伍，目前以陸軍身份履行兵役義務，預計將在明年9月底退伍。



（封面圖源：Youtube@KBS Entertain 《社長的耳朵是驢耳朵》節目截圖）

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