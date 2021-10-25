《紅天機》武英是《One the Woman》韓成雲看出來了嗎，近期有兩部戲的演員高達12位！

不說還真的不知道武英和韓成雲是同一位！

SBS目前的兩部電視劇《紅天機》與《One the Woman》都是大熱門，前陣子開始有網友發現《紅天機》裡河藍的護衛「武英」就是《One the Woman》姜美娜相敬如賓冰的丈夫「韓成雲」，引發更多網友表示「根本沒發現！」

《紅天機》武英＝《One the Woman》韓成雲（宋元錫 飾）

（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖、黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

▼SBS也發布對比影片，稱韓成雲是武英的「轉世」



除了宋元錫同期出現在兩部戲劇裡，至少還有10位演員也是！你有認出來嗎？還是因為認出來了所以會不時出戲或劇情混亂呢？

《紅天機》紅天機父親＝《Hometown》議員候選人（崔光一 飾）

（圖源：黃viu煲劇平台@《紅天機》截圖、黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

《黑色太陽》金東旭＝《Hometown》李時正（趙福來 飾）

（圖源：黃viu煲劇平台@《黑色太陽》截圖、黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

《黑色太陽》吳慶錫＝《達利和馬鈴薯湯》朱元卓（黃熙 飾）

（圖源：黃viu煲劇平台@《黑色太陽》截圖、黃viu煲劇平台@《達利和馬鈴薯湯》截圖）

《黑色太陽》都政宿次長＝《F20》艾蘭（張英南 飾）

（圖源：黃viu煲劇平台@《黑色太陽》截圖、YouTube@KBS Drama截圖）

《魷魚遊戲》111號醫師＝《Hometown》牧師（劉成柱 飾）

（圖源：Netflix@《魷魚遊戲》截圖、黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

《警察課程》吳江熙媽媽＝《黑色太陽》徐秀妍表姐（金英善 飾）

（圖源：黃viu煲劇平台@《警察課程》截圖、黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖）

《柔美的細胞小將》具雄＝《以吾之名》全弼道（安普賢 飾）

（圖源：iQIYI@《柔美的細胞小將》截圖、Netflix@《以吾之名》截圖）

《黑色太陽》金振英組長＝《以吾之名》刑警

（圖源：黃viu煲劇平台@《黑色太陽》截圖、Netflix@《以吾之名》截圖）

《Hometown》補習班負責人李英德＝《以吾之名》尹智友父親（尹敬浩 飾）

（圖源：黃viu煲劇平台@《Hometown》截圖、Netflix@《以吾之名》截圖）

《妳的倒影》酒館老闆＝《以吾之名》車奇浩（金相鎬 飾）

（圖源：Netflix@《妳的倒影》截圖、Netflix@《以吾之名》截圖）

《魷魚遊戲》322號＝《以吾之名》芒果（任基鴻 飾）

（圖源：Netflix@《魷魚遊戲》截圖、Netflix@《以吾之名》截圖）

以上就是小編整理的「同期兩部戲的演員」，若還有遺漏歡迎補充！

（封面圖源：《紅天機》官網截圖、《One the Woman》官網截圖、《黑色太陽》官網截圖、《達利和馬鈴薯湯》官網截圖）

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