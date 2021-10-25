【有片】穿军装也超帅！正在服兵役的EXO灿烈突袭出演《社长的耳朵是驴耳朵》，被赞「《太阳的后裔》真人版」

哦莫！有多少人看到灿烈时的表情是和金淑一样的？ XD

昨晚播出的KBS综艺节目《社长的耳朵是驴耳朵》里请来了韩国音乐剧界非常有名的音乐导演丁文静（音），导演介绍她时隔3个月推出的全新音乐剧《Meissa》，出演人员的介绍影片里惊现正在服兵役的灿烈！



（图源：Youtube@KBS Entertain 《社长的耳朵是驴耳朵》节目截图）

《Meissa》是韩国陆军的原创音乐剧，以长期内战的虚构国家卡穆尔（音）和正在进行K-Pop选秀的韩国为背景，讲述在卡穆尔出生长大的「拉曼」（音）来韩国寻找曾经带给他希望和梦想的派兵军人「Meissa」（意思是「照亮卡穆尔的星星」）的故事。

灿烈饰演的「拉曼」在卡穆尔时通过联合国维和部队队员们接触到了丰富多彩的韩国文化，能说流利的韩语，通过参加选秀来到韩国，是颇受瞩目的参赛者，将在音乐剧中带来各种概念的舞台。



节目中播出的介绍影片里，灿烈穿著迷彩服自我介绍说：「我是陆军9师团的一等兵朴灿烈，入伍之前作为EXO成员活动。 」MC们没想到会突然看到灿烈，金淑惊讶得睁大眼睛：「不愧是灿烈，穿军装也超帅！」全炫茂也感叹道：「好像在拍《太阳的后裔》真人版！」



（图源：Youtube@KBS Entertain 《社长的耳朵是驴耳朵》节目截图）

灿烈今年3月29日入伍，目前以陆军身份履行兵役义务，预计将在明年9月底退伍。



（封面图源：Youtube@KBS Entertain 《社长的耳朵是驴耳朵》节目截图）

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