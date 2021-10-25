雖然同屬SM娛樂，但宿舍規矩大不同！Red Velvet Joy帶親妹妹都被抗議，aespa全員共享衣櫥

Red Velvet和aespa宿舍，你最想住進哪一個呢？

先來聽聽兩個女團的宿舍守則吧。 雖然都是隸屬於SM娛樂的女團，但Red Velvet和aespa的宿舍氛圍有著天壤之別。前段時間，剛剛憑藉新曲《Savage》成為音樂節目4冠王的aespa做客了YouTube綜藝節目《文明特急-MMTG》，還公開了宿舍守則，5大規矩每位成員都要遵守。

（圖源：YouTube@문명특급 - MMTG）

1. 飯一定要一起吃

2. 共用物品/食物

3. 共用衣櫥（混洗衣物）

4. 每週六固定舉辦派對

5. 這裡是無規則無定形的地方

違反規定時要退出！

與之相反的則是嚴格遵守邊界感，注重個人私生活的Red Velvet宿舍規定。 去年Joy在做客《Happy Together4》的時候就公開過和姐姐們一起住宿舍的規矩，表示互相尊重對方的私生活，反而能夠有效防止吵架。 「比如說，我們宿舍不允許隊員以外的人進出，如果有家人來探訪，需要提前告知隊友們。 」早前，Joy未經同意擅自將妹妹帶到宿舍時，遭到了成員們的一致抗議。 成員們雖然共同使用一台洗衣機，但是會有明確規定，自己的貼身衣物要手洗。 Red Velvet將一些小細節都會一一規定，大家一起遵守，反而減少了許多不必要的摩擦。

（圖源：KBS《Happy Together4》）

韓國愛豆團為了方便管理，培養成員之間的默契，在出道之初都會選擇住進集體宿舍，大家出身不同、生活習慣不同，聚在一起所形成的宿舍氛圍自然也完全不同啦。 不少網友和粉絲聽完Red Velvet和aespa的宿舍規矩引發了熱烈的討論，有人表示：「aespa共用衣櫥就等於我多了4倍的衣服，哈哈哈」、「aespa宿舍感覺很有趣」、「aespa感覺好累」、「 aespa的規矩，可能一開始會忍著，到最後來一次大爆發」、「我喜歡有邊界感的親密，要互相尊重私人空間」、「我更喜歡Red Velvet的宿舍，會很輕鬆」等。

（封面圖源：IG@aespa_official、@hi_sseulgi）

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