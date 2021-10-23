連超長獨白都一字不差背下來！《魷魚遊戲》1號老人吳永秀太敬業，被鄭好娟奉為學習榜樣

就連聽到鄭好娟的描述都覺得現場氣氛超棒，讓人忍不住也想為吳永秀前輩鼓掌啊！

本月20日的tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》請來模特兼演員鄭浩妍做客，聊到她去年2月接到《魷魚遊戲》的試鏡機會後立即取消預定的走秀行程、 加入劇組，一開始還因為合作演員全都是赫赫有名的前輩而緊張到連聲音都發不出，好在有飾演智英的李瑜美和她互相打氣，導演也認定她「就是姜曉本人」，給了她莫大的信心。

劉在錫提到聽說鄭好娟的榜樣是飾演吳一男的吳永秀老師，鄭好娟表示：「拍墊腳石橋那場戲時，我們隊前往賽場的鏡頭是伴隨著吳永秀前輩的獨白，前輩居然把那段台詞全部背下來了！那段台詞其實相當長，但前輩連一個字都沒有錯。 聽著他的獨白，現場所有演員都變成了觀眾的立場跟隨著他，導演喊OK之後所有人都為他鼓掌，說他太了不起了。」



（圖源：tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）

為了幫大家感受這段獨白究竟有多長，節目組把全文整理了出來，一共大約400個字，密密麻麻鋪滿整個畫面：



（圖源：tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）

鄭好娟說片場氣氛好到讓很多前輩演員都覺得是「第一次見到」，有一次她和飾演韓美女的演員金姝憐散步時還因為覺得自己演得不夠好而哭了出來，足以見得彼此之間有多麼信任。很多網友也表示對吳永秀的敬業精神和學習態度肅然起敬，有這樣令人羨慕的前輩和氣氛，難怪會讓大家迸發出這麼多名演技和名場面啊！



（封面圖源：Netflix，tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目截圖）

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