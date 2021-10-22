【2021首爾電視劇大獎】《文森佐》與《Start-Up》成大贏家～金宣虎劇中畫面未剪輯完整播出惹爭議！

《2021首爾電視劇大獎》頒獎典禮於10月21日晚間於上岩洞MBC舉行，從2006年起至今已是第16屆，以全世界的電視劇為對象，經過公平公正的審查流程而選出得獎作品。

本屆《2021首爾電視劇大獎》邀請了來自41個國家的238部作品參與，並分為國際競賽部門、國際邀請部門以及韓流電視劇部門頒發獎項。今年也因疫情關係採用線上方式進行頒獎，僅有部分國內外獲獎者參與。

當日最受矚目的也就是韓流電視劇部門的最佳男女主角獎，分別為tvN《黑道律師文森佐》中的宋仲基，以及tvN《Start Up：我的新創時代》的女主角秀智獲得。《黑道律師文森佐》更獲得了韓流電視劇最優秀作品獎，《Start-Up：我的新創時代》也獲得韓流電視劇優秀獎。



（圖源：Facebook@tvN drama）

還有播出了三季的SBS《The Penthouse》也獲得了長篇電視劇最優秀獎。



（圖源：黃viu煲劇平台）

宋仲基透過影片的方式表示，真心感謝大家的支持，目前她正因為其他的行程而無法親自來到現場，很抱歉僅能透過影片傳達感謝。感謝廣大觀眾們喜愛《黑道律師文森佐》以及劇中他所飾演的角色文森佐，讓他有機會得到這麼有意義的獎項，想向海內外的粉絲們鞠躬致謝，希望能盡快再以其他好的作品帶給大家歡樂。



（圖源：Facebook@tvN drama）

而秀智也透過影片問候大家，她表示《Start-Up：我的新創時代》播出至今已經一年的時間了，還能獲得這個獎項，也讓她想起了拍攝當時的美好回憶，感謝海內外觀眾們的喜愛，非常非常榮幸也能與很多工作人員、同事、前輩們共享榮耀，再度感謝喜愛這部電視劇的觀眾，我會再以好的作品，好的角色與大家見面的。



（圖源：Facebook@tvN drama）

不過提起了《Start Up：我的新創時代》自然也不能漏掉的是劇中男二金宣虎，他在劇中的表現其實相當搶眼，也是他走向大勢演員的重要作品。雖然最近他的狀態已經幾乎中斷所有活動，短期內也很可能不再有其他作品，在典禮上並沒有特別編輯剪掉他的片段，而是按照原樣完整播出，不過卻引來兩極化的反應。



（圖源：Facebook@tvN drama）

（封面圖源：Facebook@tvN drama）

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