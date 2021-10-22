鄭好娟不愧是超模～這粉絲福利太無敵了！希望所有明星愛豆都可以仿傚一下下XD

誰是最近人氣最爆的女演員？那肯定是《魷魚遊戲》中飾演「姜曉」的鄭好娟啦！

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》上線後風靡全球，帶火的不僅是演員，還要運動服、椪糖遊戲等一系列周邊。 在劇中飾演高冷脫北者「姜曉」的鄭好娟就以誇張的速度躥紅，超模出身的她首次跨界當演員就一鳴驚人。IG上的粉絲人數已經暴漲數十倍，從早期的40萬粉絲飆至到了2000多萬，可怕的是數字還在上升。



因為很多人認識鄭好娟都是從「姜曉」開始，誤認為她是專業演員，其實在演員這個身份之前，她是業界公認的超模，作為TOP 50的超模，走過不少知名高奢品牌的大秀。 而超模最重要的一項業務能力就是擺POSE，這一功底就被鄭好娟融會貫通在了與粉絲的合影中，看完誰不想說：「我的本命，請你好好像鄭好娟學習！」

可以親親、可以小鳥依人、可以Back Hug、可以紳士腿（哦，是淑女腿）、可以摟腰、可以貼臉殺！哎喲喂啊～這是什麼頂級粉絲福利啊，全都是情侶或閨蜜POSE啊，鄭好娟絕對沒有把粉絲們當做外人。



정호연..

이언니 팬서비스 미쳣돠 .....



(팬분들 얼굴은 제가 가렷어요) pic.twitter.com/uR1k2aVTtp — poco (@hyszip) September 23, 2021

鄭好娟不僅長相有氣質、演技可圈可點、粉絲福利還送得那樣甜蜜。只是她已經名花有主啦，男友就是《請回答1988》中的李東輝，兩人從2016年開始公開交往，日前鄭好娟做客《劉Quiz On The Block》時，還提到了男友，透露自己比李東輝先上了《劉Quiz》，心情超爽。



（封面圖源：IG@hoooooyeony）

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