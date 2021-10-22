【2021首尔电视剧大奖】《文森佐》与《Start-Up》成大赢家～金宣虎剧中画面未剪辑完整播出惹争议！

《2021首尔电视剧大奖》颁奖典礼於10月21日晚间於上岩洞MBC举行，从2006年起至今已是第16届，以全世界的电视剧为对象，经过公平公正的审查流程而选出得奖作品。

本届《2021首尔电视剧大奖》邀请了来自41个国家的238部作品参与，并分为国际竞赛部门、国际邀请部门以及韩流电视剧部门颁发奖项。今年也因疫情关系采用线上方式进行颁奖，仅有部分国内外获奖者参与。

当日最受瞩目的也就是韩流电视剧部门的最佳男女主角奖，分别为tvN《黑道律师文森佐》中的宋仲基，以及tvN《Start Up：我的新创时代》的女主角秀智获得。《黑道律师文森佐》更获得了韩流电视剧最优秀作品奖，《Start-Up：我的新创时代》也获得韩流电视剧优秀奖。



（图源：Facebook@tvN drama）

还有播出了三季的SBS《The Penthouse》也获得了长篇电视剧最优秀奖。



（图源：黄viu煲剧平台）

宋仲基透过影片的方式表示，真心感谢大家的支持，目前她正因为其他的行程而无法亲自来到现场，很抱歉仅能透过影片传达感谢。感谢广大观众们喜爱《黑道律师文森佐》以及剧中他所饰演的角色文森佐，让他有机会得到这么有意义的奖项，想向海内外的粉丝们鞠躬致谢，希望能尽快再以其他好的作品带给大家欢乐。



（图源：Facebook@tvN drama）

而秀智也透过影片问候大家，她表示《Start-Up：我的新创时代》播出至今已经一年的时间了，还能获得这个奖项，也让她想起了拍摄当时的美好回忆，感谢海内外观众们的喜爱，非常非常荣幸也能与很多工作人员、同事、前辈们共享荣耀，再度感谢喜爱这部电视剧的观众，我会再以好的作品，好的角色与大家见面的。



（图源：Facebook@tvN drama）

不过提起了《Start Up：我的新创时代》自然也不能漏掉的是剧中男二金宣虎，他在剧中的表现其实相当抢眼，也是他走向大势演员的重要作品。虽然最近他的状态已经几乎中断所有活动，短期内也很可能不再有其他作品，在典礼上并没有特别编辑剪掉他的片段，而是按照原样完整播出，不过却引来两极化的反应。



（图源：Facebook@tvN drama）

（封面图源：Facebook@tvN drama）

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