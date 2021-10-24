回頭看看當年《成均館緋聞》裡的宋仲基，真的是剛柔並重～太好看了♥

誰還記得11年前那部超熱門的韓劇《成均館緋聞》？

2010年，集結了朴有天、劉亞仁、宋仲基和朴敏英的《成均館緋聞》人氣席捲全亞洲，4位主演也憑藉該劇跻神韓流明星行列。 當年除了沉迷於朴有天和朴敏英的感人羅曼史中不可自拔之外，相信不少迷妹都光顧著沉浸在宋仲基的帥氣臉龐裡了，都沒認真看過他的精緻韓服吧。



（圖源：KBS《成均館緋聞》）

最近韓網上驚現《成均館緋聞》中宋仲基穿過的韓服，驚艷了所有人！OMG，他把一副畫穿在了身上！



小編認為「成均館」裡的角色是宋仲基最美的角色（《善良的男人》馬陸和《太陽的後裔》柳大尉是帥而非美）。且角色非常挑戰演技，「女林」是個很懂如何抓住女人心又放蕩不羈的人物，演的力度不夠角色就會沒有魅力，演過了又會變得猥瑣油膩。但宋仲基把角色拿捏的很好，一颦一笑恰到好處，無法形容的美...

黃色和紫色的搭配襯托出兩班少爺的貴氣。



（圖源：KBS《成均館緋聞》官方劇照）

這算是古代的撞色嗎？大紅、深紫、棕紅色，精緻少爺本人！



（圖源：KBS《成均館緋聞》官方劇照）

水青色和淺紫色的搭配看起來也十分清新，難道就沒有宋仲基不適合的顏色嗎？？



（圖源：KBS《成均館緋聞》官方劇照）

黃色和玫紅色的碰撞放到別人身上可能就是災難，在有著牛奶肌膚之稱的宋仲基身上倒是很加分，更顯「女林」男女通殺的魅力。



很少有男生穿整套黃色，宋仲基穿上之後有種右相大人家很得寵的靈動俏皮忙內少爺的感覺。



一身素色也那麼嬌俏（劃掉，是帥氣）！



（圖源：KBS《成均館緋聞》官方劇照）

總之，宋仲基笑起來很好看，皺眉時很好看，回眸時很好看，流淚時也好看！寫到這裡，小編突然醒悟過來，當年就是因為過度沉浸在宋仲基的盛世美顏中，而錯過了他身上的華麗韓服！



（圖源：KBS《成均館緋聞》官方劇照）

（封面圖源：KBS《成均館緋聞》官方劇照）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞