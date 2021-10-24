回头看看当年《成均馆绯闻》里的宋仲基，真的是刚柔并重～太好看了♥

谁还记得11年前那部超热门的韩剧《成均馆绯闻》？

2010年，集结了朴有天、刘亚仁、宋仲基和朴敏英的《成均馆绯闻》人气席卷全亚洲，4位主演也凭藉该剧跻神韩流明星行列。 当年除了沉迷於朴有天和朴敏英的感人罗曼史中不可自拔之外，相信不少迷妹都光顾著沉浸在宋仲基的帅气脸庞里了，都没认真看过他的精致韩服吧。



（图源：KBS《成均馆绯闻》）

最近韩网上惊现《成均馆绯闻》中宋仲基穿过的韩服，惊艳了所有人！OMG，他把一副画穿在了身上！



小编认为「成均馆」里的角色是宋仲基最美的角色（《善良的男人》马陆和《太阳的后裔》柳大尉是帅而非美）。且角色非常挑战演技，「女林」是个很懂如何抓住女人心又放荡不羁的人物，演的力度不够角色就会没有魅力，演过了又会变得猥琐油腻。但宋仲基把角色拿捏的很好，一颦一笑恰到好处，无法形容的美...

黄色和紫色的搭配衬托出两班少爷的贵气。



（图源：KBS《成均馆绯闻》官方剧照）

这算是古代的撞色吗？大红、深紫、棕红色，精致少爷本人！



（图源：KBS《成均馆绯闻》官方剧照）

水青色和浅紫色的搭配看起来也十分清新，难道就没有宋仲基不适合的颜色吗？？



（图源：KBS《成均馆绯闻》官方剧照）

黄色和玫红色的碰撞放到别人身上可能就是灾难，在有著牛奶肌肤之称的宋仲基身上倒是很加分，更显「女林」男女通杀的魅力。



很少有男生穿整套黄色，宋仲基穿上之后有种右相大人家很得宠的灵动俏皮忙内少爷的感觉。



一身素色也那么娇俏（划掉，是帅气）！



（图源：KBS《成均馆绯闻》官方剧照）

总之，宋仲基笑起来很好看，皱眉时很好看，回眸时很好看，流泪时也好看！写到这里，小编突然醒悟过来，当年就是因为过度沉浸在宋仲基的盛世美颜中，而错过了他身上的华丽韩服！



（图源：KBS《成均馆绯闻》官方剧照）

（封面图源：KBS《成均馆绯闻》官方剧照）

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