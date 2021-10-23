KBS今年真是「多事之秋」！不幸從年初就開始了～

要說2021年韓國最慘的電視台是誰？ 非KBS莫屬。

作為與MBC、SBS一同稱為韓國三大台的KBS一直是業界的佼佼者，好劇、好綜藝不斷，每年年末的頒獎禮也是觀眾矚目的焦點。 然而2021年KBS的走勢卻異常淒慘，接二連三爆出問題人物，都說牽一髮而動全身，一個明星若是出了事，連帶著劇組、節目組、電視台都跟著倒楣。

KBS的霉運始於年初，新劇《Dear.M》原定在2月播出，卻猛然爆出女主角朴慧秀參與過校園爭議事件，雖然本人極力否認所有爆料，但由於與控訴方僵持不下，使得電視台迫於輿論壓力、一方面也害怕作品成績受影響，宣佈該劇無限期延播）。8月倒是傳出要重新上檔的消息，但很快就被KBS否認。現下已經過去了8個月，仍沒聽說《Dear.M》要重新定檔。



（圖源：KBS《Dear.M》官方劇照）

接著3月，KBS又發生了一件讓業界、觀眾都震驚的事情。 電視劇演到一半換人重拍！《月升之江》由金所炫和金志洙主演，劇情播出到一半時，金志洙被爆出學生時期曾是校園爭議事件，隨著爆料者越來越多，深陷醜聞的金志洙遭全網封殺），KBS立即用新人演員羅人友換掉了金志洙，這才保下《月升之江》，讓觀眾們看到了完整的劇情。 雖說羅人友演技不差，口碑也很不錯，但男主角突然被換，多少還是會讓觀眾們出戲。



（圖源：KBS《月升之江》官方劇照）

這才安穩了半年，KBS又出事了，這次是震驚韓娛圈的「大勢演員K某事件」），金宣虎一年的時間裡爆紅又慘跌，被前女友踢爆自身形象與螢幕形象嚴重不符，私生活的行為惹爭議，讓觀眾們一下子無法接受「這說的《海岸村恰恰恰》裡笑起來就讓人如沐春風般溫暖的洪班長？」從爆料到出官方聲明用了3天，這3天裡也讓無數粉絲從憤怒、傷心到失望。廠商們在金宣虎發聲明之前就靜悄悄地撤下了廣告，道歉聲明一出多部即將和金宣虎合作的電影也紛紛表示將會換角，KBS招牌綜藝《兩天一夜》隨著金宣虎的走紅也收視走高，偏偏又遇到了他出問題，電視台也表示金宣虎將從節目中退出，有他的內容也將被剪輯掉。



（圖源：KBS《兩天一夜》截圖）

（封面圖源：KBS《Dear.M》官方劇照、《月升之江》官方劇照、《兩天一夜》截圖）

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