KBS今年真是「多事之秋」！不幸从年初就开始了～

要说2021年韩国最惨的电视台是谁？ 非KBS莫属。

作为与MBC、SBS一同称为韩国三大台的KBS一直是业界的佼佼者，好剧、好综艺不断，每年年末的颁奖礼也是观众瞩目的焦点。 然而2021年KBS的走势却异常凄惨，接二连三爆出问题人物，都说牵一发而动全身，一个明星若是出了事，连带著剧组、节目组、电视台都跟著倒楣。

KBS的霉运始於年初，新剧《Dear.M》原定在2月播出，却猛然爆出女主角朴慧秀参与过校园争议事件，虽然本人极力否认所有爆料，但由於与控诉方僵持不下，使得电视台迫於舆论压力、一方面也害怕作品成绩受影响，宣布该剧无限期延播）。8月倒是传出要重新上档的消息，但很快就被KBS否认。现下已经过去了8个月，仍没听说《Dear.M》要重新定档。



（图源：KBS《Dear.M》官方剧照）

接著3月，KBS又发生了一件让业界、观众都震惊的事情。 电视剧演到一半换人重拍！《月升之江》由金所炫和金志洙主演，剧情播出到一半时，金志洙被爆出学生时期曾是校园争议事件，随著爆料者越来越多，深陷丑闻的金志洙遭全网封杀），KBS立即用新人演员罗人友换掉了金志洙，这才保下《月升之江》，让观众们看到了完整的剧情。 虽说罗人友演技不差，口碑也很不错，但男主角突然被换，多少还是会让观众们出戏。



（图源：KBS《月升之江》官方剧照）

这才安稳了半年，KBS又出事了，这次是震惊韩娱圈的「大势演员K某事件」），金宣虎一年的时间里爆红又惨跌，被前女友踢爆自身形象与萤幕形象严重不符，私生活的行为惹争议，让观众们一下子无法接受「这说的《海岸村恰恰恰》里笑起来就让人如沐春风般温暖的洪班长？」从爆料到出官方声明用了3天，这3天里也让无数粉丝从愤怒、伤心到失望。厂商们在金宣虎发声明之前就静悄悄地撤下了广告，道歉声明一出多部即将和金宣虎合作的电影也纷纷表示将会换角，KBS招牌综艺《两天一夜》随著金宣虎的走红也收视走高，偏偏又遇到了他出问题，电视台也表示金宣虎将从节目中退出，有他的内容也将被剪辑掉。



（图源：KBS《两天一夜》截图）

（封面图源：KBS《Dear.M》官方剧照、《月升之江》官方剧照、《两天一夜》截图）

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