果然是全智賢女神的劇～《智異山》OST全是「信聽派」，竟然還有太妍和BTS防彈少年團Jin！

新韓劇《智異山》又創造了一波新熱度。

前段時間《智異山》舉辦了發佈會，女主角全智賢的狀態震驚所有觀眾，果然作為女神，自我管理相當嚴苛，無論是顏值還是身材都毫無瑕疵，讓人羨慕歲月太愛女神了，竟然在她身上沒有留下任何印記。



（圖源：tvN《智異山》）

上一波熱度還未褪去，製片公司又放了OST演唱陣容！大家都知道，韓劇氛圍有一半是靠OST烘托，不少經典OST一響起就能讓人閃回對應的電視劇，因此好劇一定會配好OST。 而全智賢和朱智勛這兩位影視劇大咖主演的《智異山》的OST絕對不能差，邀請的歌手也都是「信且聽」。

先是「OST女王」太妍，代表作有《如果》、《聽得見嗎》、《還有一個》等等，算是承包了這幾年的大熱劇歌單了。



（圖源：tvN《德魯納酒店》、IG@taeyeon_ss）

再有防彈少年團的JIN，消息一出，再次攻佔熱搜排行榜，也讓不少網友期待可以《智異山》中看到JIN以「客串方式」參與演出！



（圖源：IG@bts.bighotofficial）

除此之外還有歌手金鐘萬和Gaho，這兩位也是OST界的強者，前者為《九尾狐傳》、《前輩，請不要抹那隻口紅》、《THE KING：永遠的君主》、《舉重妖精金福珠》等獻唱過，後者的代表作則是《梨泰院CLASS》、《Start-Up》裡的歌曲，每一位實力都不容小覷。集齊這麼多業界佼佼者，可見《智異山》衝擊收視率的「野心」。



（圖源：MBC《舉重妖精金福珠》、IG@nelljwk）



（圖源：JTBC《梨泰院CLASS》、IG@ad_gaho）

此外，《智異山》以廣闊的智異山秘境為背景，講述來到廣闊的智異山秘境尋死的人、來殺人的人、來幫助他人的人們等登山者們的故事，於10月23日正式開播。

（封面圖源：IG@taeyeon_ss、@bts.bighotofficial）

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