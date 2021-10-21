又有反轉！金宣虎友人預告「25日會揭露所有真相」還暗示公司真面目：如果留不住，就會毀掉他

金宣虎日前遭到前女友A某指控私下種種不良行為後，沉默三日後發出道歉聲明，前女友也在20日發文表示已經接受金宣虎的道歉並刪除文章。



（圖源：Facebook@tvN drama）

本以為事件到這裡也告了一段落，但...似乎又再度有反轉。一名自稱金宣虎的友人也認識A某名為韓智慧（한지혜）的網友，他從19日就開始在IG持續發文：「簽約期間，很多藝人都會受到經紀公司的傷害。合約期間說是風險管理，必須把所有不利的事情都說出來，和公司商量討論。但想要離開經紀公司，公司就會把這個當作把柄，如果留不住，就會毀掉他，這就是業界的現實。」由於他的主張，有人推測，追加爆料可能與金宣虎的經紀公司有關。

20日晚間，他再度發文：「我會在10月25日揭露所有真相，並把資料和情況轉交給很多記者，事實也確認完畢。我知道這是危險又可怕的事，但是不能讓真相就這樣被掩蓋。」更提到：「雖然我不知道我的爆料會給某人帶來好處還是損失，但是我會站在第三者的立場上，以客觀事實為基礎，通過知名媒體來進行揭露。」而他的貼文也引起了人們的關注，追蹤人數也不斷上升。

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（封面圖源：IG@salt_ent）

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