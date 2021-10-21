又有反转！金宣虎友人预告「25日会揭露所有真相」还暗示公司真面目：如果留不住，就会毁掉他

金宣虎日前遭到前女友A某指控私下种种不良行为后，沉默三日后发出道歉声明，前女友也在20日发文表示已经接受金宣虎的道歉并删除文章。



（图源：Facebook@tvN drama）

本以为事件到这里也告了一段落，但...似乎又再度有反转。一名自称金宣虎的友人也认识A某名为韩智慧（한지혜）的网友，他从19日就开始在IG持续发文：「签约期间，很多艺人都会受到经纪公司的伤害。合约期间说是风险管理，必须把所有不利的事情都说出来，和公司商量讨论。但想要离开经纪公司，公司就会把这个当作把柄，如果留不住，就会毁掉他，这就是业界的现实。」由於他的主张，有人推测，追加爆料可能与金宣虎的经纪公司有关。

20日晚间，他再度发文：「我会在10月25日揭露所有真相，并把资料和情况转交给很多记者，事实也确认完毕。我知道这是危险又可怕的事，但是不能让真相就这样被掩盖。」更提到：「虽然我不知道我的爆料会给某人带来好处还是损失，但是我会站在第三者的立场上，以客观事实为基础，通过知名媒体来进行揭露。」而他的贴文也引起了人们的关注，追踪人数也不断上升。

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（封面图源：IG@salt_ent）

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