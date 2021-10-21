又有反转！金宣虎友人预告「25日会揭露所有真相」还暗示公司真面目：如果留不住，就会毁掉他

又有反转！金宣虎友人预告「25日会揭露所有真相」还暗示公司真面目：如果留不住，就会毁掉他

明星   2021年10月21日   星期四13:30   Yuan   120

金宣虎日前遭到前女友A某指控私下种种不良行为后，沉默三日后发出道歉声明，前女友也在20日发文表示已经接受金宣虎的道歉并删除文章。


（图源：Facebook@tvN drama）

本以为事件到这里也告了一段落，但...似乎又再度有反转。一名自称金宣虎的友人也认识A某名为韩智慧（한지혜）的网友，他从19日就开始在IG持续发文：「签约期间，很多艺人都会受到经纪公司的伤害。合约期间说是风险管理，必须把所有不利的事情都说出来，和公司商量讨论。但想要离开经纪公司，公司就会把这个当作把柄，如果留不住，就会毁掉他，这就是业界的现实。」由於他的主张，有人推测，追加爆料可能与金宣虎的经纪公司有关。

20日晚间，他再度发文：「我会在10月25日揭露所有真相，并把资料和情况转交给很多记者，事实也确认完毕。我知道这是危险又可怕的事，但是不能让真相就这样被掩盖。」更提到：「虽然我不知道我的爆料会给某人带来好处还是损失，但是我会站在第三者的立场上，以客观事实为基础，通过知名媒体来进行揭露。」而他的贴文也引起了人们的关注，追踪人数也不断上升。

相关内容：
金宣虎承认自己就是「大势演员K某」：对不起，向所有受到伤害的人致歉！
金宣虎前女友决定删文并表示：「让他的形象瞬间崩塌，我心里也不好受」
金宣虎原先敲定好的三部电影也泡汤了！本来会分别与尹汝贞、高雅拉&润娥合作～

（封面图源：IG@salt_ent）

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
  • 很多評論網友站在女方而一面倒評擊「金酸苦」…… 首先，女方站在弱者姿態提出控訴，感覺是值得同情; 但是我覺得女方可以以自身墮胎分手的「委屈」遭遇而提控，可是我不認同女方把「金酸苦」背後對其他演員及工作人員的評論也翻出來，原因是當時是男方和女方基於信任下在私下的對話，是不涉及二人現在的感情纠纷及不應被公開的。 她之所以公開對話的做法用意明顯，是意圖令男方在圈中樹敵及難以再在演藝圈立足，立心毁他前程的報復行為。所以當她昨日聲稱「毀了男方……感到難過」，我反應是:「媽的……這女真夠假仁假義」。
    4小时前
  • 誰沒有私下說過同事主管壞話的
    4小时前
  • 這星期腦海一直為虎子事件而難以專心啊。
    6小时前
  • 除非能舉證他是被陷害，否則當事人都認了，第三者再講也無謂。
    6小时前
  • 突然想起青春記錄裡朴寶劍的角色🙈
    5小时前
→更多留言...(115)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 又有反转！金宣虎友人预告「25日会揭露所有真相」还暗示公司真面目：如果留不住，就会毁掉他
© 2021 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手