《One the Woman》趙妍珠&韓勝旭感動確認彼此心意～♥ 喝醉打電話情節笑翻！

確認彼此的情節太感人～撒花花～而喝醉打電話那段實在笑翻小編啦！

《One the Woman》（雙重人生／雙面超女）用一貫的步伐迅速推進情節進展，上週播出的EP.9、EP.10焦點幾乎放在男女主角趙妍珠（李荷妮 飾）與韓勝旭（李相侖 飾）的感情線，數一數兩人大概才曖昧兩週，第三週就在一起啦！



觀眾們也絕對不要錯過每一集的後記，集集有驚喜，趙妍珠不僅教訓婆婆甚至還教訓了上司呢XD 可惜兩集收視率稍降，全韓AGB收視降至14.0%、13.3%。本週《One the Woman》還會遇上《黑色太陽》完結篇，收視率可能會繼續降。

（以下有雷）



EP.9，趙妍珠到監獄詢問自己的父親姜明國當年為何燒了韓柱服裝工廠，卻未得到解答。原來，趙妍珠奶奶當年是為了阻止爸爸犯罪，才會在途中遭撞身亡。趙妍珠依舊無法原諒爸爸，更不能接受自己與受害者家屬韓勝旭維持友好關係。

（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

韓榮植與柳承德決定直接做掉獄中的李峰息，李峰息被造假的遺書內容含有買賣假畫洗錢的貴客名單。名單照韓榮植的意思刪除了韓成惠之名，卻換成了姜美娜的名字。趙妍珠不僅少了重要證人，還面臨要自己偵訊自己的窘境。

（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

趙妍珠大受打擊乾脆喝個爛醉，倒在門口被韓勝旭拖回家。趙妍珠喊他走，他卻說自己不會再受人擺布：「我想要做的，不會再讓人搶走。」趙妍珠吻上了他。

（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

後記，姜美娜持中國護照回國？（該不會整型回來吧～小編亂猜XD）

（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

EP.10，趙妍珠因為韓成惠從中動手腳，替她背鍋畫作洗錢案，還變成裁員韓柱酒店的罪人。韓勝旭幾經思考，決定與韓榮植聯手對付韓成惠。韓柱酒店順利與柳旻酒店合併，不過事情與韓成惠所想的有所差距，韓成惠沒能裁掉韓勝旭父親時期就存在的員工，還得和弟弟韓成雲一起經營。

（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

趙妍珠聽了韓勝旭在記者會上的話，想起了喝醉那天所有的事。趙妍珠認出了韓勝旭就是14年前在醫院鼓勵他的人，韓勝旭也確定他的初戀不是姜美娜，而是趙妍珠。



後記公開了趙妍珠發酒瘋亂打電話的完整內容，他打給了婆婆之後，還打給安有俊、法務組長、叔叔們與柳承德。整個內容令人笑翻！也難怪法務組長隔天的表情會那樣吊人胃口了！

（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

不過最後一幕讓人膽戰心驚，柳承德竟然聽見了趙妍珠說自己是姜美娜！難道他隔天和趙妍珠說的話，都是在試探嗎？

（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

下集EP.11（本週五播出）預告，韓成惠欲做親子鑑定揭開趙妍珠身分，另一邊柳承德也在研究趙妍珠與姜美娜關係，韓成雲更直接在趙妍珠面前攤牌！



講到韓成雲，他在EP.9、EP.10也是個亮點。明明已經發現現在的姜美娜是趙妍珠打扮的，卻處處維護她，難道是真的喜歡上對方了？

（圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

最後複習趙妍珠喝醉喝ㄎㄧㄤ（喝斷片）的所有畫面吧！



（封面圖源：黃viu煲劇平台@《One the Woman》截圖）

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