今年沒有《新西遊記》可以看了！羅PD直播證實：「要延期到明年，希望大家能諒解」

人氣綜藝《新西遊記》至今已經播出8季，受到許多觀眾的喜愛，製作組還推出《姜食堂》、《Spring Camp》等外傳節目，相信大家一定也都很好奇《新西遊記9》何時會開拍吧？



（圖源：tvN《新西遊記8》官方海報）

羅PD日前通過 YouTube 頻道「頻道十五夜」直播慶祝300萬訂閱，並邊吃泡麵邊回答問題，其中就有粉絲詢問《新西遊記9》何時開拍。羅PD坦言：「其實是因為現在的環境才延期的。」他還提到《機智山村生活》因為可以與外界隔離，所以找了幾乎沒有人的偏遠村莊，沒有居民的地方進行拍攝。但《新西遊記》節目的特徵，需要到很多地方去，所以在各方面都需要很注意。



（圖源：YouTube@채널 십오야截圖）

羅PD也透露原本想著今年秋天應該可以進行拍攝，但因為疫情一直沒有好轉。最後，羅PD承諾：「明年無論如何都要拍，《新西遊記》一定會錄製的，無條件會拍的！可以的話會盡快錄製的，實在無可奈何才延期，希望大家能諒解。」

之前固定成員之一的 P.O 被韓媒爆出會在今年12月入伍，而宋旻浩當兵期限也快到了。好不容易等到安宰賢回歸，又有兩名成員即將入伍，不知道能否在心的一季看到7人合體啊～



（圖源：IG@pyojihoon_official）



（圖源：TVING《Spring Camp》）

（封面圖源：YouTube@채널 십오야截圖、TVING《Spring Camp》官方海報）

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