《One the Woman》赵妍珠&韩胜旭感动确认彼此心意～♥ 喝醉打电话情节笑翻！

确认彼此的情节太感人～撒花花～而喝醉打电话那段实在笑翻小编啦！

《One the Woman》（双重人生／双面超女）用一贯的步伐迅速推进情节进展，上周播出的EP.9、EP.10焦点几乎放在男女主角赵妍珠（李荷妮 饰）与韩胜旭（李相仑 饰）的感情线，数一数两人大概才暧昧两周，第三周就在一起啦！



观众们也绝对不要错过每一集的后记，集集有惊喜，赵妍珠不仅教训婆婆甚至还教训了上司呢XD 可惜两集收视率稍降，全韩AGB收视降至14.0%、13.3%。本周《One the Woman》还会遇上《黑色太阳》完结篇，收视率可能会继续降。

（以下有雷）



EP.9，赵妍珠到监狱询问自己的父亲姜明国当年为何烧了韩柱服装工厂，却未得到解答。原来，赵妍珠奶奶当年是为了阻止爸爸犯罪，才会在途中遭撞身亡。赵妍珠依旧无法原谅爸爸，更不能接受自己与受害者家属韩胜旭维持友好关系。

（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

韩荣植与柳承德决定直接做掉狱中的李峰息，李峰息被造假的遗书内容含有买卖假画洗钱的贵客名单。名单照韩荣植的意思删除了韩成惠之名，却换成了姜美娜的名字。赵妍珠不仅少了重要证人，还面临要自己侦讯自己的窘境。

（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

赵妍珠大受打击干脆喝个烂醉，倒在门口被韩胜旭拖回家。赵妍珠喊他走，他却说自己不会再受人摆布：「我想要做的，不会再让人抢走。」赵妍珠吻上了他。

（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

后记，姜美娜持中国护照回国？（该不会整型回来吧～小编乱猜XD）

（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

EP.10，赵妍珠因为韩成惠从中动手脚，替她背锅画作洗钱案，还变成裁员韩柱酒店的罪人。韩胜旭几经思考，决定与韩荣植联手对付韩成惠。韩柱酒店顺利与柳旻酒店合并，不过事情与韩成惠所想的有所差距，韩成惠没能裁掉韩胜旭父亲时期就存在的员工，还得和弟弟韩成云一起经营。

（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

赵妍珠听了韩胜旭在记者会上的话，想起了喝醉那天所有的事。赵妍珠认出了韩胜旭就是14年前在医院鼓励他的人，韩胜旭也确定他的初恋不是姜美娜，而是赵妍珠。



后记公开了赵妍珠发酒疯乱打电话的完整内容，他打给了婆婆之后，还打给安有俊、法务组长、叔叔们与柳承德。整个内容令人笑翻！也难怪法务组长隔天的表情会那样吊人胃口了！

（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

不过最后一幕让人胆战心惊，柳承德竟然听见了赵妍珠说自己是姜美娜！难道他隔天和赵妍珠说的话，都是在试探吗？

（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

下集EP.11（本周五播出）预告，韩成惠欲做亲子鉴定揭开赵妍珠身分，另一边柳承德也在研究赵妍珠与姜美娜关系，韩成云更直接在赵妍珠面前摊牌！



讲到韩成云，他在EP.9、EP.10也是个亮点。明明已经发现现在的姜美娜是赵妍珠打扮的，却处处维护她，难道是真的喜欢上对方了？

（图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

最后复习赵妍珠喝醉喝ㄎㄧㄤ（喝断片）的所有画面吧！



（封面图源：黄viu煲剧平台@《One the Woman》截图）

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