公司错失声明黄金时机！金宣虎与SALT娱乐公司合约早在9月已结束

大家怎么看呢？

17日一名自称「K演员前女友」的女子在韩国论坛上的发言，说K某是两面三刀的人渣之后，让刚刚终演的《海岸村恰恰恰》金宣虎身陷其中，目前虽然尚未说明细节，但已对许多方面造成影响。



根据韩媒【sports东亚】表示，演员金宣虎与经纪公司SALT的专属契约早在今年9月期满，而因为他正在拍摄作品《海岸村恰恰恰》的关系，而公司也让合约结束的时间点跟著顺延，不过随著这部作品的高人气，也让饰演洪班长的金宣虎身价水涨船高，有许多公司都希望能与他洽谈合约。

虽然金宣虎与SALT在夏季时就已经开始讨论续约的事宜，但是似乎还未能正式签订合约，不过在金宣虎与SALT的三年合约期间，也在演员之路上持续发光，SALT虽以女演员为主，但也用心培养大势男演员中。不过就在戏剧落幕之际却爆出A女子对「K演员」的匿名指控。



虽然A女子没有指名道姓，但是却让许多人在文字细节中连接到金宣虎，更有记者在Youtube上直指就是他，令广告商已经最快时间急著与金宣虎切割，纷纷下架他的形象照片，而大家不安的原因也来自公司并未在最快时间发表声明，而是在隔日才发表了一个没有表达立场的声明。

看公司面对这件事情袖手旁观的处理方式，加上金宣虎合约已经到期的事实，看起来似乎有那么一点道理，不过大家也正在等待更进一步的真相。



（封面图源：Facebook@tvN drama）

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