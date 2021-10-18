大勢演員K事件仍在發酵！定好的20日終映採訪沒音訊了，經紀公司斷聯！

人氣劇《海岸村恰恰恰》圓滿殺青，本來定好了男主角金宣虎的終映採訪，對方卻突然失聯了。

《海岸村恰恰恰》由金宣虎和申敏兒聯袂主演，成人愛情故事迷倒一大批粉絲，甜米露CP成了當下粉絲最喜歡的螢幕情侶。該劇於10月17日以12.7%的收視率畫下了圓滿的句號。



（圖源：Facebook@tvN drama）

按照韓娛圈的業界慣例，一部劇終映之後演員們都會接受媒體採訪，而這些採訪也都是早早就敲定好時間的，金宣虎的採訪就定在了10月20日。然而今天開始有韓國各大交流網站公開了一篇題為「大勢演員K某是雙面人，告發他厚臉皮的真面目」的長文，當中提及大勢演員K某哄騙前女友打胎，人前人後兩副面孔事情持續發酵，韓國各大媒體亦不斷報導。其後一直和媒體們保持良好關係的經紀公司此時卻突然失聯了，這讓更多民眾起了疑心。



（圖源：INSIGHT官網截圖）

與此同時，今日（18日）又有娛樂記者出身的YouTuber李鎮浩在自己的YouTube頻道中開專題直指大勢演員K某其實就是金宣虎，這讓民眾更加關注他的採訪日程。



相關採訪會照常進行，還是有變數，一切尚未得知。而對於採訪失聯一事，直到發稿為止，經紀公司也未作出任何回應。

（封面圖源：YouTube@연예 뒤통령이진호）

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