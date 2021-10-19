金宣虎經紀公司終於回應了：正在掌握了解事實關係中！但已經有品牌方開始撤廣告了

金宣虎經紀公司終於回應了：正在掌握了解事實關係中！但已經有品牌方開始撤廣告了

明星   2021年10月19日   星期二08:48   Tracy   14

大勢演員K某事件經過一夜的發酵又有了新情況！

先是某網友以大勢演員K某前任女友身份在網上踢爆K某以自己紅了為由，單方面分手並強迫她打胎，此人人前一套，背後一套，根本不是螢幕上展現出的體貼溫柔暖男形象，非常喜歡在背後吐槽合作過的演員和導演。

緊接著18日下午，韓媒報導了金宣虎的經紀公司失聯，連原定於20號進行的《海岸村恰恰恰》 的終映採訪都成了未知數，與此同時娛記出身的YouTuber李鎮浩更是在個人YouTube直播中直接點名K某根本就是金宣虎本人，一石激起千層浪，觀眾和金宣虎的粉絲們急切地等待著本尊能夠出面闢謠，經紀公司能夠嚴懲造謠者，然而直到18日晚深夜一直無動靜。

一夜等待之後，金宣虎經紀公司S.A.L.T娛樂終於在19日早晨開口了，發佈了官方聲明，表示：「很抱歉沒有快速地做出回應，我社正在掌握了解那篇匿名內容中，事實關係尚未了解清楚，懇請大家再等待一些時候，以這樣的面貌站在大家面前，真心感到抱歉。 」

K某疑似是金宣虎的各種猜測在網路上蔓延之後，廣告商們的做法似乎又坐實了這一點。 金宣虎和申東燁代言的某PIZZA品牌的官方IG帳號里已經找不到金宣虎的廣告了，而另一家保健品品牌的官方SNS帳號中也不見他的身影。 從《Start-Up》爆火之後，金宣虎的代言拿到手軟，囊括了服裝、金融、戶外、數碼產品、食品、醫療等多個領域，都是含金量頗高的代言。
（圖源：IG@salt_ent）

金宣虎的笑容確實很治癒，演技確實真誠不套路，顏值也確實出眾。 當下無論是粉絲還是觀眾都在等待他之後的回應。

（封面圖源：IG@salt_ent）

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留言/評論
  • 想要知道是否經紀合約快到期，公司覺得藝人想跳槽，所以想得不到不如毁了他。否則，就算傳聞是否屬實，這樣遲回應實在不正常。 這讓我想到之前的金正賢事件。
    39分前
  • 先詳細了解再發言是對的
    47分前
  • 如果不是他、就可以直接否認。現在看來是在跟當時人協商中。
    42分前
  • 看來八九不離十了吧！沒有做的事沒有第一時間出來否認
    41分前
  • 太烂的风险管理！ 已错过发言时机。Too late
    49分前
→更多留言...(9)
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