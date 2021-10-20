因「K某事件」《海岸村恰恰恰》申敏儿、李相二等人取消采访，同公司金智媛生日当天也被波及！

因为「大势演员K某事件」的持续发酵，同公司的女演员金智媛都突然被波及。

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这两日在韩国网站的热搜榜上80%都和K演员有关，自从自称是大势演员K某前任女友的网民发帖爆料K某是两面三刀的人渣之后，所有人都在猜测K某到底是谁，而线索貌似都指向了金宣虎，於是韩媒报道相关事情时候也直接在题目中表示「K某疑似是金宣虎」，再加上有厂商开始撤广告，似乎都在证明大众的猜测是对的。



此时民众们多么希望金宣虎以及他的经纪公司S.A.L.T娱乐能够出面澄清啊，焦急等待了一天之后得到的却是「正在确认事实关系中，恳请大家再等待一些时候」，确实是发布了官方立场，但又感觉没发。紧接著公司宣布取消10月20日《海岸村恰恰恰》的终映采访，女主角申敏儿、男配李相二以及多名配角也纷纷发声明一起取消了采访。



与此同时10月19日正巧是金智媛的生日，作为S.A.L.T娱乐的花旦，公司自然要为她庆生，於是S.A.L.T娱乐就在官方IG上发布了庆祝消息，然而下方的留言却出现了不少关於金宣虎的留言，「都什么时候了，还在庆祝生日？」 、「你们的首要任务不该是金宣虎事件吗」、「对方造谣的话你们就起诉，现在算什么情况」、「在这样下午，我们会觉得你们已经默认此事了」。



部分网民的过激留言也引来了其他网友的不满和指责，斥责：「关金智媛什么事情，难道人家不能过生日吗」、「要留言去别的地方留言，这里只属於金智媛」、「金智媛又做错了什么，她最无辜」等。

（封面图源：IG@salt_ent、Facebook@tvN Drama）

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