【有片】2NE1全員出演MAMA紀錄片於10/28首播！Minzy一句話令粉絲心碎：「沒想到那會是最後一次舞台」

真的太久沒見到2NE1全員出動，想當年她們在MAMA的舞台實在太震撼，至今仍然是令人懷念的經典啊！

Mnet亞洲音樂大獎（Mnet Asian Music Awards，簡稱MAMA）是韓國乃至整個亞洲最有名的音樂頒獎禮之一，舉辦12年以來每年都是Kpop粉絲最期盼的年末大事，本月6日Mnet突然宣佈把這12年的歷史拍成了紀錄片《MAMA： THE ORIGINAL K-POP AWARDS》，原來MAMA也到了拍紀錄片的輩分啊XD



（圖源：Youtube@Mnet K-POP截圖）

而預告片公開後最引起粉絲關注的是：2NE1四位成員全都出鏡了！Sandara：「（舞台）規模真的非常大，瘋了瘋了。 」朴春用紙巾擦眼淚，Minzy笑容中透露出無奈：「誰也沒想到那會是最後一次的舞台。 」真的太讓人心痛TT



（圖源：Youtube@Mnet K-POP截圖）

第二支預告片里CL回想當時的情景：「大約有5個人拿著大剪刀正在剪我的衣服。 」



（圖源：Youtube@Mnet K-POP截圖）

2015年的MAMA頒獎禮上，CL和2NE1帶來《The Baddest Female》、《HELLO BITCHES》、《FIRE》、《I Am The Best》四首歌的串燒舞台，轟動全場，影片在Youtube上已經有4千多萬次觀看，成為大批Kpop粉絲心中的經典：



CL最近正在為20日即將發行的首張正規專輯《ALPHA》做預熱宣傳，Sandara活躍於綜藝節目，Minzy和朴春則是以SOLO歌手身份活動，今年也有推出新歌。2NE1在2016年11月25日宣佈解散，此前多次有四人合體回歸的小道消息，但一直沒有實現。



紀錄片《MAMA： THE ORIGINAL K-POP AWARDS》一共有7篇，第一篇將在10月28日晚8點（韓國時間）通過Mnet播出，帶大家回顧MAMA從2009年到2020年的歷史，包括經典舞台、採訪參加頒獎禮的各位藝人等等，隨後6篇將通過Mnet和Mnet K-POP的Youtube公開。

此外，今年的MAMA將於12月11日在韓國舉辦。



（封面圖源：Youtube@Mnet K-POP截圖）

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