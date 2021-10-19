【有片】2NE1全员出演MAMA纪录片於10/28首播！Minzy一句话令粉丝心碎：「没想到那会是最后一次舞台」

真的太久没见到2NE1全员出动，想当年她们在MAMA的舞台实在太震撼，至今仍然是令人怀念的经典啊！

Mnet亚洲音乐大奖（Mnet Asian Music Awards，简称MAMA）是韩国乃至整个亚洲最有名的音乐颁奖礼之一，举办12年以来每年都是Kpop粉丝最期盼的年末大事，本月6日Mnet突然宣布把这12年的历史拍成了纪录片《MAMA： THE ORIGINAL K-POP AWARDS》，原来MAMA也到了拍纪录片的辈分啊XD



（图源：Youtube@Mnet K-POP截图）

而预告片公开后最引起粉丝关注的是：2NE1四位成员全都出镜了！Sandara：「（舞台）规模真的非常大，疯了疯了。 」朴春用纸巾擦眼泪，Minzy笑容中透露出无奈：「谁也没想到那会是最后一次的舞台。 」真的太让人心痛TT



（图源：Youtube@Mnet K-POP截图）

第二支预告片里CL回想当时的情景：「大约有5个人拿著大剪刀正在剪我的衣服。 」



（图源：Youtube@Mnet K-POP截图）

2015年的MAMA颁奖礼上，CL和2NE1带来《The Baddest Female》、《HELLO BITCHES》、《FIRE》、《I Am The Best》四首歌的串烧舞台，轰动全场，影片在Youtube上已经有4千多万次观看，成为大批Kpop粉丝心中的经典：



CL最近正在为20日即将发行的首张正规专辑《ALPHA》做预热宣传，Sandara活跃於综艺节目，Minzy和朴春则是以SOLO歌手身份活动，今年也有推出新歌。2NE1在2016年11月25日宣布解散，此前多次有四人合体回归的小道消息，但一直没有实现。



纪录片《MAMA： THE ORIGINAL K-POP AWARDS》一共有7篇，第一篇将在10月28日晚8点（韩国时间）通过Mnet播出，带大家回顾MAMA从2009年到2020年的历史，包括经典舞台、采访参加颁奖礼的各位艺人等等，随后6篇将通过Mnet和Mnet K-POP的Youtube公开。

此外，今年的MAMA将於12月11日在韩国举办。



（封面图源：Youtube@Mnet K-POP截图）

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